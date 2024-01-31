減肥｜天冷食慾大增？醫生5招佛系減重首推1類食品暖胃飽肚防致肥

寒冷的天氣對於豐盛、高熱量的食物難以抗拒，在這眾多誘惑中，做「較好的」選擇也可謂一種佛系減重，像是零食可改吃堅果或乳酪，對此醫師分享5招，在寒流來的時候，也能舒適瘦身。



台灣家醫科醫師許書華在Facebook分享，天冷可試試5種「佛系減重」方式。

佛系減重5招（按圖看清👇👇👇）

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1. 清湯、燉菜和含有各種蔬菜的砂鍋菜：

醫師認為，這是冬季減肥飲食的絕佳選擇，提供溫暖同時，也保持飽腹感，不會增加不必要的卡路里。

2. 保持足量水分攝取：

有時身體會將口渴誤認為飢餓，足夠的水分攝取能幫助控制食慾。另外也可用花草茶或溫檸檬水替代。

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3. 選擇明智的零食：

許書華推薦，選擇一把堅果、新鮮水果或乳酪來抑制2餐之間的食慾，這些零食除了提供必需的營養，也不會影響減肥進度。

4. 增加蛋白質攝取：

蛋白質不僅可有飽足感，且有助於在減肥過程保持肌肉質量，包括雞肉、魚、海鮮和豆腐都是很好的選擇。

5. 拒絕坐式生活：

一到冬天就懶洋洋不想動，只想窩在被窩，但久坐的生活方式本就不利於身心健康，因為坐久了，會導致肌肉力量和靈活度下降，造成體重增加，肥胖、糖尿病和高血壓等慢性疾病的風險也上升，心血管疾病威脅因而提高。

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許書華說，坐式生活也會對心理健康產生負面影響，如：嗜睡、情緒波動、壓力增加，甚至是抑鬱症狀。

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