減肥｜3個月瘦5公斤！綠咖啡控血糖助減肥 應日飲多少？4類人不宜

不少人會飲用綠咖啡或綠咖啡萃取物控制體重，有專家表示，「綠咖啡」就是未經烘焙的咖啡豆，因有較高成分的綠原酸，可以抑制血糖上升，達到瘦身效果，才讓許多人喜愛。



綠咖啡是什麼？

台灣食安專家韋恩在Facebook發文表示，很多人以為綠咖啡是一種特殊的咖啡品種，其實這是誤會，所謂綠咖啡指的是「green coffee bean」，在咖啡的領域裡指的就是生豆，所以不管哪種咖啡，也不管哪種產地，未經烘焙的咖啡豆，都可以稱之為綠咖啡。

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韋恩表示，這樣的綠咖啡特別之處，是含有特別高的綠原酸，且在許多種植物都有，但是就屬咖啡裡含量特別高，尤其還有一種特殊的綠原酸「奎寧酸」（caffeoylquinic acids, CQA），只是它不耐高溫，所以正常咖啡經過烘焙後，就會幾乎都被破壞消失，因此要拿生豆萃取才能得到較高綠原酸的綠咖啡萃取物。

韋恩指出，綠原酸受到矚目的功效，是可以降低人體在飯後吸收葡萄糖的效果，可以抑制血糖上升，在人體實驗裡也有在12週裡讓肥胖的人士降低約5公斤的效果，也難怪讓很多人趨之若鶩。

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不過要注意的是，台灣法規規定，綠咖啡萃取物每日食用限量為400毫克，所含咖啡因含量為0.05%以下者，每日食用限量為1500毫克，因此，韋恩也強調，使用綠咖啡萃取物作為原料之食品，皆應標示「十二歲以下孩童、孕婦、消化不良與重大疾病患者不宜食用」之警語字樣，避免影響健康。

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