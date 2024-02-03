減肥｜盲目節食更難減肥？10種高飽足感食物有效減重 第1位烚薯仔

當減肥期間，感到肚子餓時，選擇正確的食物可以幫助你減少飢餓感，同時達到減肥的目標。減肥的秘訣並不僅僅是低熱量，還要有飽足感。有時人們誤以為只需要少吃，但卻不了解正確的飲食比例，容易嘴饞，最終可能導致報復性進食或復胖的情況。



營養師推薦了10種高飽足感的食物，它們不僅能滿足你的口腹之慾，還能成功克服飢餓感，讓你在減肥的過程中不再餓肚子！

10大高飽足感食物清單（按圖看清👇👇👇）

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1. 薯仔：在一項飽食感指數（Satiety Index）的研究中，水煮薯仔被列為帶來飽足感的食物第一名。

2. 魚類：魚含有低脂且高品質的蛋白質，建議使用清蒸、烤或乾煎的方式來烹調。

3. 燕麥：燕麥含有豐富的膳食纖維和營養素，吸水後會膨脹成兩倍大，有助於提供飽腹感。

4. 橘子：橘子含有豐富的果膠，飯前食用可增加飽足感，有助於降低食慾。研究指出，橘子的果皮含有川陳皮素（Nobiletin），能預防脂肪在肝臟細胞中的積聚。

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5. 蘋果：蘋果富含果膠、纖維和水分，這些成分有助於減少飢餓感。適量食用蘋果有助於消化功能，促進順暢的排便。

6. 糙米：糙米的膳食纖維是白米的5倍，能帶來充足飽足感。此外，糙米含有豐富的維他命B雜，有助於提升新陳代謝功能。

7. 牛肉：牛肉是優質的蛋白質來源，在減肥期間，建議選擇少油的部位，像是菲力、牛後腿肉、牛腱或沙朗等，這些部位肉質細嫩且脂肪含量較低。

8. 雞蛋：每顆雞蛋含有約7克的蛋白質，可搭配其他富含纖維的食物一同攝取。

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9. 爆谷：未添加油、糖或其他調味物的「原味」爆谷富含豐富膳食纖維，有助於延緩消化吸收速度，是提供高飽足感的減重食品。

10. 豆類：黑豆、黃豆、毛豆和鷹嘴豆富含高蛋白質，同時提供膳食纖維、鉀和葉酸等多種營養素，可以維持長時間的飽足感，同時有助於保持血糖穩定。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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