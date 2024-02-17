減肥｜體重降不下竟是糖尿病前期惹禍！正確挑選食物才能健康減重

台灣40歲的邱小姐，7年前生產後遲遲無法瘦下來，讓她非常困擾。這段期間，她嘗試了斷食法減重，但因為長時間禁食、空腹，時常感到飢餓，到了能吃東西時，也吃得非常少。等到斷食結束、恢復飲食後，反而如吹氣球般嚴重復胖。



收治個案的台灣花蓮慈濟醫院新陳代謝暨內分泌科主治醫師謝明蓁表示，邱小姐到院諮詢後，經血液檢查發現，各項指數也亮紅燈，甚至已進入「糖尿病前期」，讓人相當擔憂。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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年紀輕輕瘦不下來，需考量就醫檢查

邱小姐在看到驗血報告單上，自己被判定為糖尿病前期的數值，使她聯想到罹患糖尿病的父親，一直飽受慢性病所苦。而她還年輕，孩子也還小，必須引以為戒，把身體照顧好，才能陪伴孩子一起健康成長。

也因此邱小姐積極配合醫囑、控制飲食，培養健康的生活習慣。前期利用藥物降低食慾，到中後期再逐步減少藥物，即便她看見過去很愛吃的高熱量食物擺在眼前，也因身體已經熟悉正確的飲食習慣，不再有想吃的欲望。

經過3個多月的治療與飲食控制後，邱小姐成功減重近20公斤，之後在規律運動，藉以增加肌肉、雕塑體態。後續抽血檢查，血液報告中各項指數也恢復正常，回到健康狀態。經過此次，她才了解原來減重也能吃飽吃好，瘦身也可以很愉快。

謝醫師進一步說明：「減重不應拘泥於體重機上的數字，而是關注身體組成分析，將降低體脂肪、提升肌肉量為目標，才是真正的健康減重，也才能擁有完美體態」。

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正確飲食、擇食，才能成功健康減重

謝明蓁指出，「減脂七分靠飲食，三分靠運動」。飲食對於人體的影響非常大，即便是無法每天耗費時間和精力做運動的上班族，只要在吃的方面下功夫，也能夠輕鬆消除肚子肥肉。

現代人因為工作忙碌，除了三餐不定時，在挑選食物也較隨便。其實，只要慎選食物種類，遠離炸物、甜食等高熱量密度食品，並用心搭配每一餐的營養比例，確保碳水化合物比例不過量，並攝取足夠的蛋白質與纖維素，以及提升每日飲水量達 3000c.c.，就可以順利瘦身。

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謝明蓁強調，許多人會嘗試許多偏方、藥物，就是為了解決肥胖問題，但真正的成功關鍵，其實是意志力和決心。而醫師能幫助病人的就是強化他們的減重動機，並協助養成健康習慣，因此如果減重遇瓶頸，不妨尋求專業醫師諮詢診治。

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