「跨女」網紅小A辣出戰泰國變性人選美　4年前曾為愛一刀切惹熱話

台灣百萬網紅小A辣作風嗆辣，在2020年進行性別重置手術後變為女人後，持續在外貌上追求想要的模樣，平時也不吝秀出性感好身材。日前她在IG分享一系列穿著大紅色禮服的辣照，並公布好消息，表示自己將代表台灣小姐赴泰國參加選美比賽，消息一出立刻引來許多粉絲留言祝賀，並大讚她是台灣之光。



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網紅小A辣日前在IG分享一系列穿著大紅色挖洞禮服的美照，只見該禮服設計正面開三洞，不僅讓他的纖腰若隱若現，交叉綁帶的設計中東西半球曲線清晰可見，加上高衩露出的一雙美腿，整組美照辣度破表。

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小A辣也開心宣布自己收到等待已久的消息，開心表示收到了入選了蒂芬妮國際皇后小姐參賽資格，將在今年八月前往泰國芭達雅現場進行比賽。文末他自豪宣布自己將以「台灣小姐」身分參賽，並表示自己會好好規劃跟準備。貼文底下有不少粉絲留言祝賀他，「妳好棒，超美的，我心裡你已經第一了」、「好厲害，加油！」、「台灣之光！」。

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