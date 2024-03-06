《周處除三害》原型是誰？全台十大槍擊要犯　入獄後從良變大善人

阮經天主演電影《周處除三害》結合犯罪復仇、暴力美學獲得好評。該片1日起在大陸上映，3天票房已經突破9000萬人民幣。去年在台上映前，阮經天接受《ETtoday星光雲》專訪時，曾透露角色「陳桂林」的原型，他也為此看了許多相關資料。



《周處除三害》去年在台上映，票房為4700萬台幣，也獲得金馬獎多項入圍肯定，阮經天也以該角色入圍第60屆金馬影帝。他在片中飾演亡命之徒「陳桂林」，在得知生命剩下不多時日後，身為全台第三名通緝犯，決心在臨死之前除掉全台排名前兩名的對手。

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而該角色的原型，其實就是綽號「神經劉」與「冷面殺手」的前十大槍擊要犯竹聯幫忠堂執事劉煥榮。他入獄後洗心革面，出錢幫助不少弱勢團體，而他在臨刑前的畫面亦成為台灣司法史上經典的一幕。

不過電影宣傳之初，電影公司並未特別強調此事，而阮經天當時接受《ETtoday星光雲》專訪時，鬆口確實劉煥榮就是形成「陳桂林」概念的原型之一，更為此看了很多當年劉煥榮的資料，「他高舉雙手那幕讓人很難忘。」不過角色畢竟是角色，劉煥榮的一生只能說是提供了靈感，故事也與他無關。

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