周處除三害｜4套電影落畫後突然翻紅《月黑高飛》一原因票房插水

阮經天主演、入圍7項金馬獎的《周處除三害》，去年10月在台上映總票房4700萬元新台幣，近日在中國推出，雖是刪剪版，仍5天賣破1.7億人民幣，成為目前最熱門的話題影片，也在Netflix電影類奪下排行冠軍。其實「首輪放映後才大紅」的例子不少，《時光倒流七十年》、《月黑高飛》（The Shawshank Redemption）等都算是這類影片中的經典。



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《周處除三害》去年挾金馬獎入圍7項的聲勢在台推出，但上映前先被捲入遭控抄襲的風波，同檔又碰上宮﨑駿《蒼鷺與少年》，儘管口碑不錯，賣座氣勢一直沒能拉高。近日在中國公映，由於春節賀歲大片幾乎都過了票房高峰期，品質在水準之上的《周處除三害》適時出現，立刻吸引觀眾的目光，也在評論網上都獲肯定，帶動更多影迷付錢買票進場一探究竟，片子第2天的售票狀況比首日更好，就是口碑效應的明證。

而《周處除三害》首輪上映反應平平後隔幾個月於中國翻紅，並非前所未見，即將在4月「金馬奇幻影展」重映的《時光倒流七十年》（Somewhere in Time），北美上映踢到大鐵板，台灣於1981年8月在西門町中小型戲院獨家上映，不如同檔另一部文藝電影《黛絲姑娘》熱賣，只有在香港連映了快一整年又大賣。1987年底華視在晚間10點時段播出，竟締造討論熱潮，火紅程度不輸首輪院線外片，是該片在台灣真正紅起來的關鍵，而美國則是在錄影帶推出後吸引了一批死忠的影迷，才有了經典的地位。

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史提芬京（Stephen King）小說改編的《月黑高飛》，美國首映時因片名難看出是何種故事，演員又乏票房王牌，反應並不理想，錄影帶推出後又在有線台放映卻傳出口碑，逐漸成了觀眾讚揚的佳片。不過在台灣，這部片第一次上映時就有很出色的票房，寶島影迷比老美更早看出片子的好。

邵氏的《倚天屠龍記》上下集則是得利於天時地利人和，本來是趁TVB劇集《倚天屠龍記》收視大熱，才投機趕拍、搶先呈現大結局，想藉機賺一筆，不料觀眾反應超冷淡，結果快兩年後剛好碰上台灣解禁金庸小說的時事話題，加上《倚天屠龍記》又在報上連載，邵氏安排在台上映，戲院門口大排長龍，最終上下集總票房穩坐全台年度華語片賣座冠軍，也是至今在台灣反應最出色的金庸小說改編電影。

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