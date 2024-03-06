周處除三害｜黃精甫18+暴力美學內地為何能過審？網民分析3大關鍵
撰文：TVBS新聞網
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由金馬影帝阮經天主演的電影《周處除三害》3月1日在大陸上映，截至3日票房已經突破人民幣1.5億元，4號還登上各地票房單日冠軍，成為大陸春節檔後的票房大黑馬。而《周處除三害》於大陸上映後也掀起討論，不少人好奇為何能通過審查？就有人點出了3關鍵。
《周處除三害》片中不少暴力驚悚的動作場面，在台灣上映時被列為輔15級，在串流平台Netflix上架也設定為18+，但因目前大陸電影尚未有分級制度，因此能順利過審的關鍵，有網民推測首先該故事主角原型發生場景不在大陸，其次是最終的結局是正向概念，最後，在故事設定中出現「反邪教」的理念，因此要通過審查並非難事。
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而回顧台灣華語片在大陸上映寫下票房奇蹟的作品並不少，其中票房最高的是2018年劉以豪、陳意涵主演的愛情片《比悲傷更悲傷的故事》，當時狂賣9.57億人民幣，第二名是2015年《我的少女時代》，票房3.6億人民幣，第三名是2021年邱澤、許瑋甯主演的《當男人戀愛時》，票房2.64億人民幣。
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其次第四名是2014年《痞子英雄2：黎明再起》，票房2.02億人民幣，第五名是鈕承澤2012年執導的《愛》，票房達1.36億人民幣，第六名是張震2021年主演的《緝魂》則是1.11億人民幣。而阮經天《周處除三害》目前上映4天，票房累積1.6億人民幣，已經成為歷年第5高，而從1日到4日票房地圖顏色變化，可看出《周處除三害》口碑發酵，從南方票房冠軍逐漸影響到北方，可說是席捲票房，且數字還在累積，預計票房將上看4.98億人民幣。
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