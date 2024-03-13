台灣團「清水寺膠樽裝水」風波：達人揭日本人也裝　但要守潛規則

清水寺是京都的指標景點，參拜者絡繹不絕，源自音羽山的靈泉「音羽之瀧」也吸引大批遊客前往朝聖。



不過近日有民眾抱怨，目睹台灣長輩旅遊團人手一罐膠樽排隊盛水，導致後方大排長龍，甚至被國外旅客斥責，引發熱議。

日本旅遊達人出面說明，其實是可以用膠樽汲水的，只是要注意時間與人潮。

【懶人包】一個圖輯看清「台灣團清水寺膠樽裝水」風波始末（點圖放大閱讀）：

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Facebook專頁「日本神社寺院中毒者」11日發文指出，清水寺官方部落格在2011年就曾明確表示「同意大家自備膠樽，到音羽之瀧汲水求平安」，因此絕對是可以用膠樽裝水的。

問題是出在遊客裝水的時間，雖然日本當地人也會前往裝水，但都是趁早晨人少時才去。

日本神社寺院「中毒者」提到，「早晨時分香客稀少，想在瀑布下盛多少都不會有人在意，我甚至見過日本的婆婆媽媽趕在六點山門剛開，帶著大塑膠桶來取水」，但隨著人潮湧入、隊伍蔓延，若遊客拿著瓶子盛裝，無疑會拖長大家的等待時間，徒增不悅與怨懟。

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他提醒，清水寺絕對不反對大家用膠樽裝水，只是建議在早上人少的時候來裝，「不是不能裝，是不要在人已經很多的時候裝，換作是您也不願意在取水的隊伍裡枯等吧」，呼籲大家在參拜寺社之際，能共同維護良好的旅遊品質。

如果遊客真的很想帶上幾瓶泉水，也可以直接購買寺方的「音羽靈水」，省卻排隊的時間與怨氣。

日本旅遊達人林氏璧也在Facebook專頁「日本自助旅遊中毒者」發文表示，在日本要抓緊一原則「不給別人添麻煩」，這樣才不會失禮：「裝水這件事沒有問題，不過人家是早朝，一大早沒什麼遊客的時候來裝的。在後面大排長龍的時候，如果一群團客每個人都要裝滿自己的膠樽，這就會造成大家的困擾了。」

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