防腐力太強？過期飯糰埋入泥土1個月　三文魚餡料竟完好如初

現代便利商店的食物，為了延長保存期限，可能會在裏頭添加一些化學物質。這些物質雖然可能有相當優異的防腐效果，但也可能存在着一些風險。有位日本網民就透過一項實驗，見證到這類食品的防腐效果有多驚人。



根據日本媒體《ねとらぼ》報道，喜歡研究自然，擁有13.2萬訂閱者的日本YouTuber「turikipp」分享一段影片。他因為不小心把一顆三角飯糰放到過期，為了防止飯糰發霉，並且讓其回歸自然資源，於是將這顆飯糰，埋進充滿微生物的土壤之中。

然而，在他一個月挖出飯糰後，發現米粒變成了類似橡膠一樣的黏稠狀態，光用手幾乎無法將之扳成兩半。而飯糰裏頭的三文魚內餡，更是如同剛買一樣完好如初，完全沒有被微生物分解，懷疑是因為防腐劑的關係，讓他必須繼續將飯糰掩埋做觀察，令人嘖嘖稱奇。

飯糰被埋於泥下一個月，竟沒怎腐化！（按圖了解）

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許多網民紛紛表示：

．「好有趣的實驗」

．「竟然一個月都沒辦法被分解」

．「微生物：我故意留下來當成緊急儲糧」

．「不過便利商店的飯糰，特別是米的部分，照理講應該沒甚麼防腐劑才對」

．「或許不是防腐劑，而是被鹽分影響了」

．「影片最後登場的『微生物』好可愛喔」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】