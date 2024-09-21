忽然多了7萬元會怎用？還卡數買名牌？社會實驗發現「人性美好」

如果有一天戶頭突然多出 1 萬美元（約港幣7萬7千元），你會做甚麼？繳貸款、買精品，還是吃一頓大餐？你可能想不到，很多人會拿來幫助別人。美國非營利機構 TED 進行一項神祕實驗，讓 7 個國家的 200 名受試者收到 1 萬美元的捐贈，再追蹤他們如何使用這筆錢。結果發現，絕大多數的人把 1/3 的錢花在自己身上，剩下的錢不是跟親友分享，就是捐贈公益。受試者說：「慷慨讓我感覺自己被別人看見，我希望別人也有這種感覺。」



如果有一天戶頭突然多出 1 萬美元，你會做甚麼？你可能想不到，很多人會拿來幫助別人。（Canva）

TED 總裁克里斯．安德森（Chris Anderson）認為，這是因為人都存在 2 種本能：第一，渴望幫助他人；第二，看見慷慨行為，會想要效法。他透過本書強調，慷慨其實很有感染力，這份感染力能讓世界變得更好。社群媒體盛行的時代，網絡可以增強慷慨的傳播力，而慷慨也能反過來改善網絡社群的暴戾之氣。

《富比士》（Forbes）雜誌提到，本書把「慷慨」做為當代最值得推廣的好點子，並深入探討人性，以世界各地的案例舉證，具有啟發人心的效果，因此列為今年領導者必讀書單。

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舉手之勞的簡單分享，卻正向擴散成全球品牌

2006 年，線上影片畫質還很差，安德森試着把 TED 的 6 支影片上傳到網絡，讓大家免費觀看。影片內容是 TED 大會（TED Conferences）邀請不同領域工作者分享自己的經驗，發表激勵人心的演講。令他意外的是，影片開始瘋傳，原本每天只有數百個訪客的網站，瀏覽量瞬間破萬。

在那之後，TED 向全球各地的會議籌辦人免費發放許可證，等於無償分享這個品牌，以「TEDx」形式呈現，例如台灣就有「TEDxTaipei」、「TEDxTaichung」等。如今 TED 演講在全球遍地開花，讓許多聽眾受到鼓舞，每年有超過 10 億觀看人次，TED 演講也成為全球知名品牌。安德森認為，主因是網絡推波助瀾下，慷慨的感染力會出現加乘效應，吸引更多人加入。「網際網絡教我們的是，如果你送出你所能想到最寶貴的東西，得到的回報會令你驚訝不已。」

他強調，慷慨的心意能被網絡放大上千倍，但不是線上免費提供都叫慷慨。畢竟對於音樂人、藝術家等創作者來說，作品不可能免費大放送。因此，Patreon 平台的模式值得鼓勵，作為粉絲和創作者的中介，會員能透過訂閱付費支持創作。至 2023 年初，已為 25 萬名創作者帶來平均每人 1 萬 4000 美元的收入。他建議大家嘗試在散播作品的策略中納入此理念，例如免費送出一、兩個作品，同時讓大眾有回報你的機會；而大家也應該建立慷慨的意識，看到好作品時，不吝給予實質鼓勵。

用慷慨心態面對批評，善意串連就能壓倒惡意

做好事，聽起來是老生常談，那為甚麼慷慨必須大力推廣？美國社會心理學家羅伊．鮑邁斯特（Roy Baumeister）研究指出，對人類來說，壞事的影響比好事更強烈且持久，因為對危險的警覺是心理基礎的一部分。人們傾向「避凶」，而不是「趨吉」，避免碰上壞事的誘因遠大於多做好事，這強烈地阻礙慷慨精神。

安德森提出的方法是，向批評者伸出友誼的手。原因是為了大局利益，犧牲個人的舒適自在，也是一種慷慨心態的展現。他以美國網紅迪倫．馬龍（Dylan Marron）的故事為例，長期受到酸民網絡欺凌的馬龍，私訊給其中幾位，和他們通電話。他並在 TED 演講表示，「分裂的國家當然不可能因為一通電話被治癒，但是對話讓我們在彼此眼中更像人類。」

發揮創造力、尋求合作，讓善行成為一種流行

接下來，要把慷慨行為從隱形變成大流行。安德森建議發揮創造力，把善行變得有趣。如日本網友打扮成武士，用誇張姿態撿垃圾，影片在網絡吸引上百萬人觀看，還引起模仿。

找到志同道合的夥伴合作也是方法。例如在社區舉辦聚會，讓大家的談話聚焦關心的議題，思考行動方案。企業能做的事很多，包括淨零目標及營造好的工作環境。舉例來說，戶外服裝品牌巴塔哥尼亞（Patagonia）採購價格較高的有機棉，以避免量產棉花造成環保問題，並承諾捐出部分利潤幫助開闢南美洲的野生空間，成為千禧世代和Z世代的首選品牌。

最後，每個人都要建立慷慨思維。不是被動接受網絡訊息，而是主動想，「我可以給網絡甚麼？」透過在社群媒體分享並鼓勵善舉、舉報仇恨言論，以及對發揚正能量的組織給予支持，行動都會產生連鎖效應。

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