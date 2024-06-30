精選8款名牌大容量手袋　Dior可放入15吋Laptop　HERMES返工百搭

迷你小廢包固然流行，但大包包給人的慵懶魅力是無法輕易被取代的，對於時常需要攜帶手提電腦、文件和充電器等大體積物品的人，每天出門時是不是總是煩惱很久該怎麼選包才方便？隨著近期大包包的風潮更上一層樓，許多品牌也相繼推出大容量包款，絕對能將這樣的煩惱迎刃而解。



今天將推薦Hermès、Dior、Loewe和LV所推出的八款精品大容量包包，價錢和材質也一併整理給你，無論是低調的素色皮革設計，還是飽含品牌經典元素的款式皆應有盡有。你絕對能在這篇文中找到最符合自身時尚風格的包款，背上它不但能使你外出更加多變，精緻的設計也將為你的日常生活注入迷人魅力，打造從容不迫的生活節奏！

8款精品大容量手袋推介，Hermès、Dior、Loewe和LV，輕鬆滿足日常上班出門攜帶需求！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

8款精品大容量手袋推薦（LOEWE官網；01製圖）

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1. LOUIS VUITTON

LV的品牌形象給人一種強烈的奢華感，尤其是其老花的設計散發強烈的氣場，下面要推薦的款式皆以無法抗拒的老花所設計。

第一款OnTheGo GM包以Monogram Giant帆布製作，具有細膩的質感以及鮮明的外觀，包包整體輪廓方正俐落，還設有肩帶和手柄，可以根據需求肩背和手提，背上它能展現出專業自信的形象。

Louis Vuitton OnTheGo GM

材質：Monogram及Monogram Reverse塗層帆布

參考價格：$26,000

尺寸：41 x 34 x 19 cm



另一款Neverfull GM則是有著較圓滑的輪廓，並且以牛皮飾邊，手感更加高級，裡面還額外附了一個可拆式拉鏈收納袋，能收納較小的物品，找東西時可以更快速找到。這兩款皆有著巨大的容量，無論是上班族必備的筆電或是媽媽包裝尿布、奶瓶等用品皆能完美容納。

Louis Vuitton Neverfull GM

材質：Monogram塗層帆布、天然牛皮飾邊

參考價格：$16,800

尺寸：39 x 32 x 19 cm



2. DIOR

說到大包包絕對不能不提到Dior的Tote Bag，其一推出便成為炙手可熱的品項，方正的外觀配上獨特的精緻花紋，讓人不自覺沈醉於它的魅力。

大碼Tote Bag以全幅米白色和藍色的經典 Dior Oblique主題圖案刺繡作為設計，展現出優雅的氛圍，即使是大容量包包也能看起來很有氣質。

大碼Dior Book Tote

材質：Dior Oblique刺繡帆布

顏色：藍、白

參考價格：$27,500

尺寸：42 x 35 x 18.5 cm



另一款則是中碼的尺寸，與上一款為同樣的花紋，但特點是其以米白色和亮金色打造，看起來更加明亮，喜歡顏色較柔和的人絕對不能錯過這款，雖然為中碼但容量仍舊可以容納15吋的筆電，日常絕對實用。

中碼Dior Book Tote

材質：Dior Oblique刺繡帆布

顏色：金、白

參考價格：$26,500

尺寸：36 x 27.5 x 16.5 cm



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3. LOEWE

LOEWE這兩款有著截然不同的風格，第一款以編織包的形式製成，給人更加慵懶休閒的氛圍，而正中間的品牌標誌替包包增添了幾分奢華。其以簡約的黑色和白色作為色調，能完美襯托各種顏色的服裝，隨便搭個牛仔褲就時尚有型，除了外出工作、上學很適用之外，也很適合有運動習慣的人裝進瑜伽服或是泳衣等運動服裝。

Large LOEWE Font Tote in raffia

材質：酒椰纖維、小牛皮

顏色：黑、白

參考價格：$15,400

尺寸：36.5 x 30.5 x 17 cm



另一款相較之下則以幾何線條作為設計重點，沒有顯眼的品牌標誌，單單以黑色亮面小牛皮作為設計，雖然低調但質感卻不馬虎。除了有著超大的容量之外，還能完全折疊，因此不會太佔家中空間，外出旅行收納於行李箱也非常方便，絕對是非常值得投資的一款包包。

LOEWE XXL Puzzle Fold Tote in shiny calfskin

材質：亮面小牛皮

顏色：黑

參考價格：$26,700

尺寸：73 x 36.5 x 36.5 cm



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4. HERMÈS

愛馬仕所推出的大容量包包也非常值得一看，兩款皆以低調奢華作為設計風格，非常符合現代潮流。

第一款Garden Party 36 PM上窄下寬的梯形輪廓有著較溫和的氛圍，不會太過強勢，給人一種柔軟的形象。其材質選用Negonda牛皮，非常耐用柔軟，包內的內側袋能收納鑰匙、手機等較常使用的物品，使你能更好運用大容量的空間，灰色調也十分百搭，還可以於手柄綁上喜歡的絲巾增添個人風格。

Hermès Gris Asphalte Negonda Garden Party 36 PM Palladium Hardware

材質：Negonda牛皮

顏色：Gris Asphalte

參考價格：NT$112,863（折合約$27,000）

尺寸：36 x 26 x 17 cm



第二款同樣也是Garden Party系列，但是尺寸較小一些，且外型較上一款更顯眼，以金棕色帶來鮮明的色調，能為整體造型打造亮點。

Hermès Gold Negonda and Trench Toile Garden Party 30 TPM Palladium

材質：Negonda牛皮、Toile亞麻布料

顏色：金棕色、亞麻色

參考價格：NT$121,247（折合約$29,000）

尺寸：30 x 21 x 13 cm



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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「Hermes、Dior、LV和LOEWE精品托特包合輯」打造從容不迫的生活節奏】