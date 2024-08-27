家中驚人名牌包牆曝光！30歲夫婦涉洗黑錢被捕　涉案金額達4億

台中市李姓夫妻與多個博弈業（非法賭博）者合作，協助洗黑錢，台灣刑事局中打四隊在去年9月間破獲一處博弈機房後，循線查出李姓夫妻涉案，今年3月至5月間陸續收網，帶回李姓夫妻等涉案10人，查扣李等人名下房產、名車、名牌包等財物，金額達7320萬元（台幣，下同，7320萬台幣約港幣1千8百萬元），李因涉嫌重大，檢方聲押獲准，李妻則因懷孕，獲200萬元交保，全案近日依洗黑錢等罪起訴。



台中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元，檢警今年陸續收網，帶回李等涉案10人。（聯合新聞網授權使用）

台灣刑事局中打四隊在去年9月間破獲假廣告公司博弈機房，經分析扣案證據發現，李男（30歲）與妻子涉替多家博弈業者洗黑錢，利用虛擬貨幣將不法獲利快速移轉、隱匿不法金流，全案報請台中地檢署檢察官指揮後，與台中市刑大五隊、七隊、第二警分局等單位，合組專案小組偵辦。

今年3月至5月陸續收網，帶回李姓夫妻等涉案10人，查扣現金51萬2000元、虛擬貨幣USDT5萬4375顆（合台幣174萬元）、CHANEL、LV等名牌手袋共19個（合台幣250萬元）、保時捷房車1輛、Alphard廂型車1輛、電腦主機4台，以及扣押不動產1棟含土地2處（市價約6388萬元），總計扣案物市價達7320萬元。

涉案夫婦被扣查的資產包括：（按圖了解）



台中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元，檢警今年陸續收網，查扣李等人名下名車、名牌包等贓證物。（聯合新聞網授權使用）

經查，李男為首的洗黑錢水房打著「高薪、輕鬆、免經驗」口號，召募年輕成員加入，並化整為零分散藏匿，避免集結一處遭警一舉破獲，該集團平時利用通訊軟件聯繫從事洗黑錢犯行，製造偵查斷點。

李男等人為擴大獲利，同時與多個博弈業者配合洗黑錢，警方清查自去年3月迄查獲日止，洗黑錢金額高達16億1646萬餘元（約港幣4億元）。

全案警詢後依洗黑錢防制法、組織、賭博等罪嫌，將李男等人移送台中地方檢察署偵辦，李遭檢察官聲押獲准，李妻因懷孕，獲得200萬元交保，其餘涉案人獲10萬元交保，全案近日偵結起訴。

目前沈姓男子已因涉嫌詐騙罪遭警方依法刑事拘留。

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