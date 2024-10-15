21歲女本身無樓　靠Airbnb「租上租」月收140萬房租　還開班教學

美國一名網紅儘管名下沒有任何房產，卻能每月收取高達18萬美元（約140萬港元）的房租，而她也曝光自己的方法。



首先她租了50套不屬於自己的房產，然後靠Airbnb把這些房子租給旅客、留學學生等短期租客，並從中賺取價差，引發熱議。

21歲的安德森靠在Airbnb「租上租」致富。（IG@hailie.maarie）

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據《Business Insider》報道，現年21歲的安德森（Hailie Anderson）在TikTok上發布影片表示：

我不擁有房產，但每個月都能收取18萬美元租金。

安德森正從事一種被稱為Airbnb套利的做法，即承租房東們出租的公寓或房屋，然後用每晚更高的價格，租給旅客、短期租客們使用。

儘管這種做法並不罕見，但大多數人似乎都在默默地進行，安德森算是特例。

同時，安德森還會在社群平台上提供相關建議，並推廣付費課程，教人如何像自己一樣開始這種收租模式，而她本人也是這樣受到其他人的啟發。

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安德森說，兩年前，當時19歲的她在奧斯汀（Austin）一棟建築中租了三套公寓，開始了這項副業。

安德森花了幾個星期的時間佈置和裝飾公寓，上傳精心拍攝的照片，並管理預訂。

如今，她在鹽湖城（Salt Lake City）、奧斯汀和納什維爾（Nashville）等第，擁有近50個Airbnb房源，這些房源都歸她在佛羅里達州經營的物業管理公司所有。

不過，她每個月也要支付大約10萬美元（約78萬港元）的租金給眾多房東，實收大約是8萬美元（約62萬港元）。

另外，還有她的線上課程，最高收費達2000美元（約15500港元），包括有關聯繫房東、佈置Airbnb房源、理解租約等主題的影片和範本。

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儘管這個方式並沒有明確受到法律規範，但也有不少反對聲浪，認為像安德森這樣的人，從長期房屋市場中抽離房源，進一步導致租金上漲。

同時，《Business Insider》指出，曾有人在沒有與房東簽訂允許轉租的租約的情況下這樣做，還利用疫情期間的政府保護措施，沒有支付房租，事後被因欺詐房東被判處4年多監禁。

據《Business Insider》，Airbnb套利能蓬勃發展的最大原因，是它的起步成本比買房子拿去租便宜得多。通常只需支付第一個月的租金、以及押金，即可開展業務。

《Business Insider》表示，房產公司Zillow年初時發布一則報告顯示，自2019年以來，美國50個最大城市中有44個城市的租金增長速度超過了工資增長。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】