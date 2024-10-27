日本前偶像自爆曾熱戀露宿者　男友似翻版平井堅但每晚瞓附近公園

日本有一名28歲前地下女子偶像在節目上自爆，19歲時曾和一名露宿者交往，由於他長相激似創作歌手平井堅，因此墜入愛河。



直到有一天，她詢問對方住處時，對方竟回答：「最近都住在妳家附近的公園裏」，儘管她當下感到震驚，仍繼續交往，但一次旅行後，卻讓她徹底清醒。

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日本朝日電視台節目《私が愛した地獄》（我所愛的地獄）10月24日所播出的內容，引發網友熱議。節目街訪了一位28歲，曾經是地下偶像的女子。她表示，在19歲時參加一場粉絲聚會時，認識一名比她大4歲的調酒師，兩人迅速交往，但當問及住處時，對方竟說出：

「妳家附近的公園。」



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雖然這個回答令人震驚，但她仍一廂情願的認為，對方很特別，至於為甚麼選擇當露宿者，男友則表示：

「因為我不想被家束縛，所以選擇居無定所的生活。」



前地下偶像提到當時的男友，激似創作歌手平井堅，成熟又迷人的氣質讓她深深著迷。她提到，男友當時還會精心準備各式各樣的成人服裝，和他進行親密性互動，她害羞笑稱，男友讓她體驗了「新世界」。

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而被愛情沖昏頭的她，終於在20歲生日旅行時徹底清醒。前地下偶像表示，原本男友承諾帶她去箱根旅行，但卻在出發日才跟她說，要用「搭便車」的方式前往，雖然當下她也認同這樣隨興的旅行方式，不過最後卻發現根本到不了箱根，只能用睡袋在大馬路上過夜，當被路過的流浪狗舔醒，她才瞬間清醒，受夠了這段離奇的戀情。

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