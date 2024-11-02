比卡超「十萬伏特」！日網友憑羊毛重現Pokemon經典

說起《精靈寶可夢》（Pokemon）的當家看板比卡超（皮卡丘、Pikachu），就讓人聯想到他的招牌特技「十萬伏特」。



在動畫作品裏，比卡超曾用十萬伏特打敗過無數的對手，有一位網友突發奇想，利用「羊毛氈」製作了比卡超使出十萬伏特的模樣，逼真到讓其他網友嘖嘖稱奇。

有一位網友突發奇想，利用「羊毛氈」製作了比卡超使出十萬伏特的模樣。（X@nyofoolest）

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根據日本媒體「まいどなニュース」報道，社交平台X的一位日本網友「nyofoolest」最近分享一張照片，畫面中有一隻比卡超娃娃，彷彿正在放出拿手招式「十萬伏特」的樣子。而那些看起來發著青光，像是電路般的線條，實際上是由羊毛氈製成，再搭配黑光燈、手機畫面調成單色等做成效果。

日本網友「nyofoolest」最近分享一張照片，畫面中有一隻比卡超娃娃，彷彿正在放出拿手招式「十萬伏特」的樣子。（X@nyofoolest）

這位網友表示，當初他在製作時，一時因為用了太多羊毛，導致整個電擊特效看不清楚。因此他是針對羊毛一根一根進行調整，最後才終於拍出這樣的作品。除了比卡超的十萬伏特之外，喜歡用羊毛DIY的他，也曾經製作過耿鬼、天竺鼠車車等可愛的作品。

許多網友看了也讚嘆不已：

「竟然能做出這樣的效果」、

「好厲害啊」、

「比卡超，使出一百萬伏特！」、

「還有這種應用方式」、

「簡直是天才」、

「實在太帥了」、

「我手上也有羊毛，試著做了一下，好難啊」、

「也可以做做看其他隻嗎」、

「雖然大家都聚焦在電氣效果很猛，但我單純覺得這隻比卡超也挺可愛的」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】