減肥｜餐餐麥當勞100天減27公斤？54歲大叔「一原則」剷走大肚腩

減重方式百百種，近日有一個外國人三餐都吃麥當勞減重，100天後居然讓他成功瘦身，麥當勞減重真的可行嗎？



減重總讓人覺得飲食要控制、要吃得少，不過一名54歲的美國人馬格尼斯（Kevin Maginnis）卻把麥當勞當三餐吃，100天之後成功減掉27公斤，體重從108公斤掉到81公斤。

即睇馬格尼斯的減肥狀況：（按圖了解）

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三餐吃麥當勞真能減重，且研究證實只控制熱量減重效果不差

馬格尼斯在今年2月發現體重狂飆到108公斤、腰圍達100厘米，於是他決定減重，不過他不想控制飲食、吃健康的食物，他選擇麥當勞。他的麥當勞減重法很簡單，菜單上的東西都能吃，不過份量都減半，另外不喝飲料只喝水，也不吃下午茶和喝酒，他的妻子跟着做，也在60天後減了約8.1公斤。

例如早上買了兩條墨西哥捲餅和一塊薯餅或一個漢堡，然後吃一條墨西哥捲餅、半個薯餅或漢堡當早餐，另一半當午餐；晚餐則是點一份巨無霸套餐，漢堡、薯條、蘋果批都吃一半，剩下的隔天早上吃，「別取笑我減肥還吃蘋果批，但我真的成功了，」他笑說。

這種控制熱量、不注重飲食健康的做法，的確有減重效果，且效果還不錯。今年5月一篇發表在《家庭醫學年鑑（The Annals of Family Medicine）》的研究，將261位平均年齡42歲的人分成「控制熱量組」和以「我的餐盤」為基礎的「健康飲食組」，觀察減重效果為期1年。

結果發現，兩組都有一半的人瘦身成功，不過減少的體重兩組差異不大，「健康飲食組」和「控制熱量組」平均分別減少了0.34和0.75公斤。

兩組的減重效果雖然差不多，但「控制熱量組」更佳，這是怎麼回事？台灣肥胖醫學會理事蕭敦仁指出，要有熱量赤字才能減重，因此減重時熱量控制優於營養攝取，因此即使是健康飲食，沒有控制熱量仍會變胖。

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減重時的確熱量優於營養，但光控制熱量恐出大問題

光控制熱量可以瘦身，如同餐餐吃麥當勞但份量減少，但麥當勞食物選擇有限，食物內容又以肉類、麵包為主，很多微量元素攝取不足，反而危害健康。

來自台灣的營養師郭環棻也表示，熱量控制有時候連蛋白質都吃不足，這樣瘦下去體態會不好看，皮膚會鬆垮、沒有肌肉。

郭環棻和台灣國泰綜合醫院內分泌新陳代謝科主診醫生黃莉棋都點出，光是靠熱量控制來減重還可能有以下問題：

．減重後不會更健康：為了填飽肚子而攝取過多油脂或精緻碳水化合物，三酸甘油酯、低密度膽固醇、血糖還是會偏高，且可能還會有脂肪肝。



黃莉棋也表示，很多人會選擇生酮飲食減重，門診上的確看到血糖、體重下降，但換來的卻是血脂爆表。

．無法長久：一旦超越忍耐的極限，就會開始大吃特吃。

．內分泌混亂：熱量限制會導致壓力和荷爾蒙上升，使得分解脂肪的能力下降、腸泌素（控制食慾的一種荷爾蒙）減少，胃口大開。

．更容易復胖：內分泌失調、肌肉量減少、新陳代謝下降，更容易復胖，且即使恢復熱量控制也很難瘦。



兩種方式各有優勢，但只擇一無法真正瘦身，醫生提醒減重3點

熱量控制和健康飲食都能幫助減重，不過美國德州麥高文醫學院（McGovern Medical School at UTHealth Houston）家醫科教授艾揚格（Deepa Iyengar）表示，兩種方式適合不同飲食習慣的人：

1. 專注控制熱量：適合嘴饞、有吃點心習慣、不想認識食材營養的人，能減少熱量達到減重效果。



2. 注重健康飲食：適合三餐定時定量、對食材有初步理解的人，能攝取足夠營養素。



無論以哪一種方式當成減重第一步都沒問題，但必須改變。健康飲食如果不控制熱量，減重效果差，還可能愈吃愈胖；熱量控制更要注意，蕭敦仁建議，最多3個月一定要改變減重方式，不然會導致身體營養素不足而影響生理機能；郭環棻更說2、3週是口慾忍耐的極限，因此下一步一定要認識食材，「只有認識食材的營養、好壞，搭配熱量控制，才能突破減重停滯期、真正瘦得健康。」

因此最好的方式就是兩種方式一次到位，如果不行，那麼可以先從簡單的熱量控制做起，有初步的成果再進階開始認識食材。

黃莉棋也提醒減重的3個大原則：

．不要瘦得太快：每餐比之前少500卡，搭配健康的飲食內容，雖然瘦得慢但能瘦得健康且不易復胖。

．有耐心：給自己3～6個月的時間，不要想速效而採用極端的減重方式。

．不要只看體重：除了體重還要看腰圍。如果減下的是內臟脂肪，雖然體重下降的幅度有限，但腰圍會明顯縮小，這才是健康的減重。



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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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