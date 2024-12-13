提供極致級搲痕服務　美國新興「抓背師」1小時收費1000元照爆滿

你能想像花一大筆錢，就只是為了讓人幫你「抓癢」嗎？在美國，這項看似平凡的舉動，竟然成了最新、最流行的放鬆療法，甚至掀起一股「抓癢熱潮」。許多人願意砸下數百美元讓人替自己抓癢，聲稱這項服務不只能釋放壓力，還能帶來「極致的愉悅感」。



抓癢也可成為專業！即睇抓背師工作日常：（按圖了解）



55歲的東妮在美國邁阿密經營一家名為「抓癢女孩」的工作室，提供「極致抓癢療法」。（Facebook / @Scratcher Girls）

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據《紐約郵報》（New York Post）報道，55歲的東妮（Toni George）是這波熱潮中的受益者。她在美國邁阿密經營一家名為「抓癢女孩」（The Scratcher Girls）的工作室，提供「極致抓癢療法」。東妮提供的服務每小時收費130美元（約港幣1000千元），服務包含用7.5厘米長的美甲，輕輕劃過客人的背部、四肢、頭皮，甚至連耳朵內側都不放過。

東妮表示，抓癢療法能帶給人「忘我」的放鬆體驗，很多客人都會在抓癢過程中睡着，還有的客人會忍不住發出「滿足的呻吟聲」。東妮的服務如日中天，不僅在邁阿密有客人預約，她還要定期到紐約、洛杉磯、費城等大城市服務客人，甚至打算到歐洲展開「抓癢世界巡迴」。

不過，這項特別的服務也帶來了誤解，曾經有男客希望她「抓乳頭」，她也常需要拒絕抓胸部或下腹部。東妮強調，這項服務完全與性無關，但「有些人的腦子裏就只會想到那些不健康的事」，令她覺得非常無奈。

其實抓癢之所以會受歡迎，不只是因為觸覺刺激，還有大腦中引發的「ASMR」反應。所謂的ASMR，全名是「自主感官經絡反應」（Autonomous Sensory Meridian Response），這是一種讓人「酥麻」和「輕飄飄」的感覺，通常心理狀態也是極度放鬆的情況。

美國仙納杜亞大學（Shenandoah University）生物醫學科學教授理查德（Craig Richard）解釋，輕柔的抓癢會促使大腦釋放「快樂荷爾蒙」。也許就是這個特殊的荷爾蒙讓顧客趨之若鶩，不惜砸下重金也要享受抓癢服務。

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