「機上100隻豬太臭」機師崩潰　飛機緊急降落百慕達　259乘客滯留

荷蘭皇家航空公司（KLM）一架從阿姆斯特丹飛往墨西哥的航班，由於貨艙中所載的100頭豬傳出惡臭，臭味傳進駕駛艙導致飛行員無法忍受，在飛行6小時後決定將飛機緊急降落，機上一共載有259名乘客。



荷蘭皇家航空公司KL685航班，13日下午3時從阿姆斯特丹飛往墨西哥途中時，突然緊急降落在百慕達機場，導致機上259名乘客與空服人員被迫滯留在當地。

荷蘭皇家航空公司（KLM）一航班由於貨艙中所載的100頭豬傳出惡臭，機師在飛行6小時後決定將緊急降落百慕達機場。（IG@bermudaskyport）

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百慕達機場L.F. Wade International Airport發言人表示，由於豬隻的「獨特氣味」從貨艙飄到波音787機艙和駕駛艙中，荷航685航班選擇降落在當地，以「呼吸新鮮空氣」。

所有乘客落地後，被航空公司安排到酒店房間休息，機上100頭豬也接受當地政府獸醫照顧，後來另外派遣一架空貨機將這些豬運走，所有乘客也於14日晚上10時左右抵達墨西哥城。

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