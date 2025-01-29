美機長突與女乘客深情擁抱　背後原因感動在場所有人

國外有乘客搭機時，突然看到機長特別在起飛前到客艙和一名乘客打招呼，事後才知道原來該名女乘客曾捐骨髓給機長，是他的救命恩人，感人的事由也讓飛機上的乘客紛紛給予掌聲。



《紐約郵報》報道，有乘客從侯斯頓（Houston，又稱休斯敦）喬治布殊洲際機場（George Bush Intercontinental Airport），乘搭聯合航空的航班準備飛往新澤西州，起飛前，機長特地離開駕駛艙，走到機艙內和一名女乘客打招呼並且擁抱，機長向在場乘客說明，原來，這名女乘客曾是機長的骨髓捐贈者，拯救了他的性命。

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據乘客洛吉烏迪斯（Laura LoGiudice）拍攝的影片顯示，機長向乘客解釋這名女士曾捐贈骨髓給他，兩人在2023年12月14日的航班上重逢，相見歡的場面感動了在場所有人。

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機長表示，這名女士的骨髓配對程度甚至比他的兄弟還要高，他現在恢復得非常好，他也向大家表示，這名女士是「真正的英雄」，並再次給了她一個大大的擁抱，贏得全機乘客的熱烈掌聲。

報道指，骨髓移植是一種複雜的治療方法，需要經歷漫長的等待以及恢復過程。骨髓移植又稱為幹細胞移植，可用於治療某些癌症和其他影響血細胞的疾病。移植過程中，患者受損或患病的幹細胞會被摧毀，並被從捐贈者身上採集到的健康造血細胞所取代。

捐贈者的人類白細胞抗原（HLA）基因需要與接受者足夠相似，才能進行移植，過程相當複雜。

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