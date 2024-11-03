用巴士插座為手機叉電　18歲少年「嘔白泡」電死　充電線熱到融化

馬來西亞18歲少年莫哈末奴阿斯馬威11月1日搭巴士從北海前往吉隆坡時，因使用車內插座為手機充電，意外觸電身亡。



而調查也發現，死者的手機和充電線在事發當時都出現了發熱和融化的情況。

莫哈末奴阿斯馬威在事發時左手緊緊握著手機，而且他的手機正在發熱，充電線也已融化。（X@bernamadotcom）

莫哈末奴阿斯馬威在傍晚6時上車，卻在10分鐘後突然在車內大喊、口吐白沫。 （X@redzuanNewsMPB）

綜合當地媒體報道，警方透露，11月1日，莫哈末奴阿斯馬威在傍晚6時上車。

不料他卻在10分鐘後突然在車內大喊、口吐白沫，引起其他乘客注意，緊急通知司機。

傍晚6時20分，救護人員緊急趕抵現場，當場證實這名少年已無生命跡象。

而解剖結果顯示，莫哈末奴阿斯馬威是因觸電而死。

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事後，調查人員發現，莫哈末奴阿斯馬威在事發時左手緊緊握着手機，而且他的手機正在發熱，充電線也已融化。

警方初步調查顯示，死者身上沒有其他外傷，因此排除了這宗猝死案的刑事元素。

報道稱，莫哈末奴阿斯馬威驟逝的巴士設施豪華，車內配有皮革按摩座椅、觸控平板，以及獨立備餐間，車上還有華麗的洗手盆、熱水器、雪櫃和微波爐。

為了方便乘客充電，巴士公司還在巴士上提供了多個插座讓乘客使用，不料卻意外引發命案，而這場悲劇也提升人們對車內充電設備安全的關注。

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