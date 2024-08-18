女網友台灣搭巴士悠遊卡餘額不足 司機問一個問題後竟立即這樣做
撰文：聯合新聞網
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搭巴士時八達通餘額不足、身上零錢不夠，你是否也曾遇過這樣的窘境？
有網友在台灣搭巴士時發現自己餘額不足，原本打算提早下車，不料司機卻直接開到便利店門口等她增值再上車，讓她十分感動。
一名網友在Threads上發文，表示自己某天搭巴士時，發現悠遊卡裡的餘額不足。
原本自己打算到下一站提早下車，司機卻突然開口詢問：「妳沒有零錢嗎？」
而原PO當時只有一張500元（台幣，下同）鈔票，只見司機直接將車開到附近的便利店門口停下，告訴她：
去儲值，我等妳。
如此貼心與霸氣的舉動讓原PO感到受寵若驚。
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不少網友紛紛留言大讚：
「好暖的司機」
「誰說超人都披著紅色斗篷」
「這司機是個好人，祝他上廁所一定有衛生紙」
「這司幾該被表揚」
「好幸運遇到天使司機」
「有些巴士司機真的善心到讓人很感動」
還有網友分享自己曾遇過的暖心舉動：
「有次在轉車站發現我的卡餘額不夠，司機讓我趕快去儲值，還幫我端著我剛買的關東煮」
「我中學遇過直接拿他自己的卡借我刷的司機！還有一個叫我別投錢，錢拿去買東西吃」
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但也有人沒那麼幸運，零錢不夠之外甚至遭到司機的責罵：
「有一次沒帶悠遊卡怕不夠所以投30塊，司機直接吼說『妹妹妳怎麼可以少投錢，當我眼睛瞎了嗎』」
「上次兒子也是上車後才發現卡片餘額不足，結果司機就一直飆罵他，要他滾下去」
「啊我遇到的直接叫我在路中間下車」
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