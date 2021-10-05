意外療癒的「食物加工生產過程」　三色雪糕原來是這樣誕生

我知道自己愛吃東西，但沒想到自己有一天會如此愛上觀摩「製作食物」。不過我說的並不是看廚師大顯身手，而是工業流水線上的加工工序，它們的工作畫面簡直可以讓人大呼「好療癒」。



一大排蛋筒被注入雪糕靈魂，拉花不能說是一模一樣，但差別也微乎其微了；擠在盒中的三色雪糕，表面弧度用肉眼幾乎看不出差別；即食麵掉落到盒子裏的過程我可以看上好幾遍；快餐的流水線作業有條不紊地運作着，丸子、蔬菜、醬汁被有序投入到飯盒中……

點擊放大看看意外地療癒的食物加工生產過程▼▼▼

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機器手臂又切又擺，一頓忙碌，不光把蛋糕切成了均勻小塊，還分離出了蛋糕邊。這個環節裏，切麵包的刀是曲面設計，向外凸出的軌道把已經切成兩半的麵包從中間擠開，完成分離。切片可以很流暢。軟乎乎的食材經過刀片緩緩升起，切片過程像是開了花。機器的切丁環節乾脆利落。整塊食材先從網格中擠出，再被螺旋刀砍落，看着非常舒爽。

除了切丁，還有削皮。特寫鏡頭中的削皮過程非常絲滑，看到皮肉分離的瞬間，有種撕掉整條死皮的爽快感。在批量生產的流水線上，可以看到幾十個削皮機器一起工作，舒適度直接翻倍。切割環節中還有另一種心理滿足感，那就是機器的精準切分：明明切的是麵包，但總覺得畫面另一頭應該有咔嚓聲；奶酪被均勻切成三角形；如同爪子一樣的刀片輕輕一壓，圓餅被割成八等份。

在流水作業中，食品的塗抹環節同樣充滿舒適。傳送帶兩側的擠醬機器像是按壓點讀筆，均勻地把醬料塗抹在麵包上。機器可以識別麵餅的造型，按照形狀精確掉落醬汁。無論經過它的食材形狀多麼隨意，醬汁都不會灑在麵餅之外。它也可以根據系統設定好的形狀，將醬汁造型塗抹在麵餅上。給雪糕裹塗巧克力的環節，直接讓人口水直流。

凹造型的環節同樣看着舒心。機器靈活地給這些麵包打結，是什麼操作手法不重要，看着舒服就完事兒了。聖誕糖的流水線上，手工作業的治癒程度完全不輸機器，精準控制拐棍弧度一看就是老手。食物的擺放堆疊，在機器的把控下整齊劃一。壓得平滑的麵餅以相同的弧度鋪在一起，適合強迫症反覆觀看。一排插孔打開，一排雪糕放入。每列餃子之間的距離一模一樣，排好隊的餃子被拎起來，整齊裝盤。在傳送帶上擺得整整齊齊的雪糕，一隻隻被機器拎走。巧克力蛋在運送中被排成「一」字。

其中，狂丸印象最深刻的是這條流水線——加工廠內傳送着上千隻雞，密密麻麻，卻整齊有序。看到這裏，我同情的淚水不禁從嘴裏流了下來。

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