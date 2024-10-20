阿根廷男子當低頭族看手機　與電車「擦身而過」險送命

低頭滑手機差點送命！阿根廷一名男子在準備過平交道時分心看手機，被疾駛而過的路面電車擦撞，只差一點點就要被輾過，千鈞一髮的畫面流出後，網友也直呼男子命大。



一名阿根廷男子穿越平交道時低頭滑手機，遭電車擦撞。（X）

據《每日郵報》報道，一名24歲的阿根廷男子於當地時間14日早上在首都布宜諾斯艾利斯經過一處平交道時，因為低頭滑手機沒有注意走在他前面的女子已停了下來，仍繼續往前走，等他發現時電車已疾駛而來，他趕緊向後退了幾步，雖然還是遭電車擦撞倒地，但還好閃過沒被電車直接輾過，隨後他便自行起身，一旁的路人趕緊上前關心他的傷勢。

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當時正值交通尖峰時段，許多人都被這一幕給嚇到。

所幸該名男子傷勢輕微，在醫護人員為他治療後隨即離開，無需送醫。

但該路線的列車還是因為這宗意外而暫停行駛約45分鐘。

男子差點被電車輾過的驚險畫面全都被附近監視器拍下，影片流出後大批網友抨擊男子分心滑手機過馬路的行為簡直是在玩命。

「人們因為拿着手機到處走而變得愚蠢。」、

「這事件提醒我們在鐵道附近一定要保持警覺。」、

「這真是21世紀最蠢的事了。」



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