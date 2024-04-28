伯伯買花送妻要求COD　店主登門發現有洋蔥　慶幸沒有狠心踢單

一名華裔花店業者原先拒絕一名男顧客要求提供貨到付款，後來在對方多次要求下，加上剛好有空自己送貨，才答應了他的要求，豈知原來他是一名行動不便的丈夫想送花給妻子，並稱這是可能是他今生最後一次送花，令她感歎幸好自己沒有做出讓自己後悔的事來。



她於25號在Facebook發布一則貼文，講述一名顧客訂購花束作為他妻子的生日禮物，並指自己不會線上付款，堅持要店家貨到付款。

「一開始我是拒絕的，因為我的店沒有貨到付款的服務。」

「該顧客就說他60多歲了，不會轉帳，問我可以不可以幫忙，我還是拒絕了。」



於是，她只好建議該顧客詢問其他花店是否有貨到付款的服務。

在文中，她特別強調，早前店內曾提供貨到付款的服務，無奈因屢次遇到騙子，加上司機也不會幫忙收錢，為避免有誤會，所以花店都沒有提供貨到付款的服務。

「接着，該顧客還是打來第三通電話，和我拿店的地址，說要坐電召車過來。」

「這個時候我就開始在想，他是不是真的要買花，就順便和我丈夫嘮叨一下，我丈夫就說他剛好有時間可以載我去顧客家。」

「一到了該顧客家，我先看到他妻子站在門口笑著迎接我的花，我就奇怪沒有看到男顧客。」



然而，當她進入屋內時，她才發現原來男顧客行動不便，並稱這是他最後一次送花束給妻子，畢竟他的身體狀況已欠佳。

店主事後有感而發，表示「人生無常，請大家真的要好好珍惜當下，我想這一幕我一輩子都不會忘記」。（截圖）

於是，她被這一幕場景所感動，當下不知所措只能重複一句「開心就好開心就好」。

「一上車就馬上告訴我丈夫這件事。幸好我丈夫剛好得空，幸好今天最後有接到該顧客的單。」

「人生無常，請大家真的要好好珍惜當下，我想這一幕我一輩子都不會忘記。」



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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：顧客堅持貨到付款「稱最後一次送花」 店家自送才知原因】