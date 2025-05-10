俄男後腦突長出「12厘米惡魔角」嚇呆外科醫生：行醫25年從未見過

俄羅斯一名30歲男子的後腦勺，2022年突然竄出一個「惡魔角」。



他最初與這個不尋常的物體共存，但隨著「惡魔角」越長越大，他在睡覺和日常生活時經常感覺劇烈疼痛，近日前往醫院將它移除。

為他進行手術的醫生表示，在20多年的醫生生涯中，首次遇到這樣的病例。

電影《魔角》（Horns）中也有男主角頭上突然長出惡魔角的情節。（劇照）

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綜合《鏡報》等外媒報道，一名30歲男子的後腦杓，出現一個約12.7公分的巨大「惡魔角」。他最初試圖與這個異物共存，但隨着「惡魔角」越來越大，他經常感受到劇痛，甚至難以上床睡覺，近日前往醫院尋求幫助。

俄羅斯卡馬河畔切爾尼市第五醫院血管外科醫生庫瑪圖林（Ruzil Khurmatullin）表示，在經過全身麻醉手術後，已經為該男子切除頭上的角質瘤（corneal keratoma）增生，徹底清除基底並燒灼以防止復發。切下來的角質瘤已送驗確認是否有癌細胞。庫瑪圖林也透露，在他25年的外科醫生生涯中，從未見過這樣的病例。

報道指出，對於年輕患者來說，如此巨大的角質瘤相當罕見。在醫學上，角質瘤通常是由於長期暴露於有害因素如紫外線輻射、物理傷害或持續刺激所引起的。它最常發生在對陽光高度敏感、經常在戶外工作、或不使用防護裝備抵禦紫外線的人群中。

角質瘤可能是對長期皮膚刺激或癌前病變的反應。雖然通常是良性的，但它可能隨著時間的推移或在惡化的條件下增大，並可能轉變為惡性腫瘤，如鱗狀細胞癌。

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