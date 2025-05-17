貓咪襲警都要拉！泰警幽默執法 「肉墊指紋建檔」無辜犯人照爆紅

泰國差館近日出現可愛的一幕，一隻走失的貓咪被民眾送到差館，因為太緊張而多次「襲警」，警察靈機一動，幫貓咪拍下逗趣的犯人照、還要求貓咪按壓肉墊建檔，一系列有趣的照片發上網後，引起網上的貓奴們的暴動，直呼超級可愛。



根據《ThaiNews》報道，這宗有趣的事件發生在泰國空叻碧差館，一隻貓咪走失後被暫時收留在差館內，不過調皮的貓多次襲警，警察開玩笑要對貓咪開罰，因此幫牠進行了一系列的逮捕程序。

【圖輯】無辜犯人照爆紅！點圖放大看「因襲警被捕的貓咪」👇👇👇

空叻碧警察局的警察在Facebook上分享了他們進行的行動，首先，他們幫貓咪拍攝了犯人照；接著，拿著牠的肉墊進行了「指紋建檔」，最後通知飼主來接回。該名警察還表示：

「必須依法辦理，絕不能讓貓咪社會仿效！」



從警察曝光的照片中可以看到，貓咪睜著無辜的大眼，完全不知道自己做錯什麼事，網友們看到貼文後也紛紛留言：

「牠一點都不覺得自己做錯啊」

「原本還想去保牠出來，結果被接走了」

「記得要在腳踝上裝電子腳鐐喔」

「也太正式了吧！」



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