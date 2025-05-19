警察救起路邊可愛小貓想收養　食量驚人揭心碎真相：這不能養

警察局接獲民眾報案說有一隻可憐的小奶貓在路上被拋棄需要救援，警察趕到現場後立刻將小貓帶回警局，由有照顧奶貓經驗的警察餵奶，結果這隻小貓食量出奇的大，送去獸醫院檢查身體才發現牠竟然不是貓。



綜合陸媒報導，大陸雲南楚雄警方接獲民眾報警，說路邊有一隻沒有媽媽的虎斑流浪小貓瑟縮在路上，看起來非常可憐而且餓壞了，需要警方幫忙協助，員警立刻到報案現場果然看到孤單的小貓在路上喵喵叫，便立刻將小貓帶回。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這隻小貓食量出奇的大，送去獸醫院檢查身體才發現牠竟然不是貓。 （微博）

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當地員警有餵養過小貓的經驗，便泡了奶給流浪小貓喝，令人意外的是小貓喝奶的速度非常快，咕嚕咕嚕地猛喝，很快就喝掉很多奶，警察相當吃驚這隻小貓這麼會喝奶，起心動念想要收編，便在餵飽小貓後帶去給獸醫院檢查身體，結果意外被獸醫告知這並不是一般的流浪貓，而是豹貓幼崽。

令人慶幸的是，這隻小豹貓雖然身體有點虛弱但完全沒有受傷，只需要好好照顧就可以了，事後警察將吃飽喝足的小豹貓送交野生動物保護部門，等到牠長大後便會野放回山林中。

小貓這麼可愛，但竟然不能養！ （微博）

影片在網路上吸引不少網友熱議，網友留言表示

「好意外竟然不是普通的家貓」、

「牠的眼睛好大好可愛」、

「食量意外的大，看來比一般浪貓還會吃東西」。



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