貓咪逆襲式成長　從迷你萌寵到180cm巨貓　網民猜測：混到這品種

一名男子在寵物店買了一隻巴掌大小貓回家養，這是他第一次養貓所以格外細心照顧，沒想到這隻小貓一年後竟長成近180公分的大貓，都比自己飼主還要高，讓飼主相當驚訝。



最近在微博流傳一段影片，大陸一名年輕男子收編一隻巴掌大小貓回家很是開心，這是他第一次養貓所以非常仔細。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

剛買回來的小萌貓（微博）

但沒想到養了一年之後這隻小貓暴風式成長，原本剛收養的時候超小一隻，現在竟然變成一隻全長180公分的超巨大貓咪，男子本人只有170公分，這讓他非常驚訝直呼

「我當初說要養的時候老闆沒有跟我說會長這麼大啊」。

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沒想到小萌貓會暴風式成長！（微博）

影片在網路上吸引超過10萬人觀看，網友留言表示

「這應該是養到豹了哈哈」、

「這隻貓八成有混到緬因貓血統，緬因貓是真的可以長很大隻」、

「是不是照了放大燈所以變這麼大一隻」、

「說一隻貓比一個成年人還高我本來不信，看到這影片我信了」。



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