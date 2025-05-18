貓咪逆襲式成長 從迷你萌寵到180cm巨貓 網民猜測：混到這品種
撰文：聯合新聞網
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一名男子在寵物店買了一隻巴掌大小貓回家養，這是他第一次養貓所以格外細心照顧，沒想到這隻小貓一年後竟長成近180公分的大貓，都比自己飼主還要高，讓飼主相當驚訝。
最近在微博流傳一段影片，大陸一名年輕男子收編一隻巴掌大小貓回家很是開心，這是他第一次養貓所以非常仔細。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
但沒想到養了一年之後這隻小貓暴風式成長，原本剛收養的時候超小一隻，現在竟然變成一隻全長180公分的超巨大貓咪，男子本人只有170公分，這讓他非常驚訝直呼
「我當初說要養的時候老闆沒有跟我說會長這麼大啊」。
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影片在網路上吸引超過10萬人觀看，網友留言表示
「這應該是養到豹了哈哈」、
「這隻貓八成有混到緬因貓血統，緬因貓是真的可以長很大隻」、
「是不是照了放大燈所以變這麼大一隻」、
「說一隻貓比一個成年人還高我本來不信，看到這影片我信了」。
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