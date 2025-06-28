亞洲地區全球競爭力不敵丹麥　專家：「社畜」為患有反效果

現代職場重視「工作」與「生活」間的平衡，上班族Cindy透過定期安排到外地旅遊，讓自己暫時脫離工作壓力，心靈充電。她說剛進入職場，願意無條件加班，但到現在更重視個人生活品質，這也反映了許多現代職場人的心聲。相較之下，丹麥等歐洲國家，短工時、長假期，卻能維持高競爭力，與香港、台灣等地的高工時文化形成鮮明對比。專家指出，長期高壓工作環境不僅影響員工健康，也可能導致工作倦怠，反而不利於永續經濟發展。



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Cindy表示，兩週前她與朋友快閃釜山三天，希望把握珍貴的假期。習慣每年安排兩次到外地旅遊，可以暫時脫離日常壓力和繁忙工作，是讓心靈充電的重要管道。Cindy認為，給自己放鬆並抽離原本環境，對身心靈非常有幫助，許多工作靈感也會在這些時刻湧現，進而提升工作表現。

此外，她也逐漸意識到生活的重要性，工作不應佔據人生全部。她回憶面試第一份工作時，覺得自己甚麼都可以接受，也很願意加班，但實際進入職場後發現自己的生活同樣重要。Cindy現在更重視工作與生活的平衡，她強調工作時間長短不是重點，重要的是擁有自己的主動權，能選擇想要的生活方式。然而在香港或台灣，仍有許多人為追求工作績效而犧牲休息和健康，結果卻未必理想，因為他們忽略了生活的真正意義。相比之下，遠在地球另一端的丹麥，民眾每天下午四點準時下班，一年還有長達五週的帶薪年假，工時短、假期多、上班壓力小，卻曾連續兩年榮獲國際競爭力第一名。

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《福布斯》（Forbes）更將哥本哈根選為工作與生活平衡第一名的城市。這項排名是依據全球幸福指數、工時長短和年假制度，在入選的25個城市中，歐洲佔20個，大洋洲4個，另一個是阿聯酋的首都阿布扎比（Abu Dhabi）。值得注意的是，台灣、中國、日本、南韓等東亞地區都未上榜，凸顯歐洲國家，尤其是北歐，比亞洲更強調生活品質的重要性。

台灣人力銀行人力資源處資深協理江錦樺表示，北歐與亞洲在工作哲學和價值觀上有很大不同。北歐人認為工作不是人生全部，更重要的是生活，他們為了擁有更好的生活而努力工作。為了有充足的休息和假期，他們在工作時追求高效率和創造力，員工也不斷自我進修，增長能力，使工作期間更有效能。

亞洲多數地區包括台灣普遍存在高工時文化，每週至少工作40小時，許多行業甚至習慣加班。相比之下，丹麥平均每週僅工作33小時，差距明顯。江錦樺指出，長期處於高壓與高工時環境中，容易讓員工身心俱疲，影響健康與工作表現。如果員工無法兼顧家庭與生活，可能產生家庭照顧或個人身心健康問題，久而久之回到工作上會產生工作倦怠，形成惡性循環。

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台灣師範大學管理學院企業管理學系教授徐美指出，聯合國永續發展目標中的「Decent Work和Economic Growth」，強調的是追求具有職涯發展機會且能兼顧生活平衡的工作型態。唯有如此，經濟成長才能走向永續發展，人民的生活也才能真正達到安穩與舒適。職場文化應與時俱進，不該再以熬夜加班為榮，而是鼓勵員工在達成目標後準時下班，享受生活，打造更符合現代需求的工作環境，實現真正的工作與生活平衡。

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