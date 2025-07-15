加州街頭驚見「人皮Teddy Bear」　警封鎖現場　真相大逆轉｜慎入

《紐約郵報》7月14日報道，美國加州街頭驚現一隻宛如用人皮縫製包裹的泰迪熊，引發民眾恐慌與警方介入調查，甚至出動法醫到現場調查。



這隻造型駭人的玩偶被棄置在行人道上，外觀猶如恐怖電影道具，初步判斷應為惡作劇。

美國加州街頭驚現一隻宛如用人皮縫製包裹的泰迪熊，引發民眾恐慌與警方介入調查，甚至出動法醫到現場勘驗。（abc7.com）

手工藝網站Etsy的賣家DarkSeed Creations在臉書主動發文承認，那隻泰迪熊出自其店鋪，是用乳膠製作而成，上週曾賣給一名顧客，但店家未參與惡作劇計畫。（Etsy）

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地方媒體報道，加州聖伯納汀諾郡（San Bernardino County）警方13日中午接獲通報，稱位於熊谷路（Bear Valley Road）一處便利店外，發現「人類遺體」，警方隨即趕抵現場。

不過現場並非真正遺體，而是一隻坐在人行道上的泰迪熊。那隻熊不同於一般絨毛玩具，整體呈現皮革質地，外觀如同人皮被拉伸後縫製於玩偶身上。熊的面部還擁有模仿人類的嘴唇、鼻子與眼窩，縫線清晰可見，彷彿有人將人皮縫補拼接於泰迪熊之上，令人不寒而慄。

警方當下封鎖便利店外圍，並展開現場鑑識，KTLA電視台報道指出，目前尚未公布更多結果。

然而這場駭人騷動後續出現轉折。手工藝網站Etsy的賣家DarkSeedCreations在Facebook主動發文承認，那隻泰迪熊確實出自其店鋪，是用乳膠製作而成，上週曾賣給維克多維爾市（Victorville）的一名顧客，但店家強調不知情，也未參與顧客的惡作劇計畫。

DarkSeedCreations是一間評價達4.5星的Etsy商店，專門販售風格怪誕、融合人皮意象的創作物品，內容包括印有人臉的領帶、售價百美元的「人皮棒球帽」，以及此次引發話題的「人皮泰迪熊」。

商品介紹中寫道：

中型泰迪熊，覆蓋隨機分布的皮膚區塊，適合抱著入睡，或偷偷放進他人床上。

其他商品則包括內藏假眼球的雞蛋、胎骨風格的相框。根據Etsy網站資料，該商家經營已超過8年。

那隻行人道泰迪熊現場，有法醫抵達，將泰迪熊帶走處理，目前尚未公布進一步檢驗結果。儘管創作者已出面說明，不清楚警方是否會持續調查此事。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】