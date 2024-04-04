展現出完美跪姿的「順從椅」 鬼才華裔女藝術家的逼死強迫症系列
撰文：日本設計小站
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公主請坐！
這是美籍華裔藝術家Joyce Lin設計的「順從椅」。把傳統的椅子的木腿彎曲成人類的四肢模樣，設計稿都畫了很多張，終於設計出了完美跪姿！
作為一個生物學和傢俱設計專業雙學位設計師，Joyce Lin的設計以「怪異」著稱。她的很多設計都堪稱逼死強迫症系列。
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有趣的靈魂萬裏挑一，比起模式化的家居設計，這樣的小眾的個性設計真的太愛了！
不知道你最喜歡的是哪一把？
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