「超級球星兒子」拍片慘遭炎上！竟教人這樣煮意粉　網民狂轟噁心

英國足球巨星碧咸（David Beckham）的大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）在Instagram上擁有超過1600萬人追蹤。



近期他也經常拍攝自己烹飪的教學影片，不過最新1段煮意大利粉的影片中，布魯克林直接使用海水煮麵的行為引起廣泛討論，甚至有網友直言：

有夠噁心。

英國足球巨星碧咸（David Beckham）的大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）在Instagram上擁有超過1600萬人追蹤。（IG@brooklynpeltzbeckham）

英國足球巨星碧咸（David Beckham）的大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）在Instagram上擁有超過1600萬人追蹤。（IG@brooklynpeltzbeckham）

教人用海水煮意粉遭炎上 點圖放大看涉事影片截圖：

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《每日郵報》報導，布魯克林22日在Instagrm上傳最新影片，主要是向藉由烹飪意大利粉來推廣自己的辣椒醬品牌Cloud 23，只見他在片頭就拿著鍋子舀起一整鍋海水並加熱，接著他開始切番茄並放入平底鍋，後續也能見到布魯克林將生麵條放到前述鍋子中烹煮，最後完成2份意大利粉。

布魯克林煮的意大利粉看似美味，但網友卻將重點放在他使用海水煮麵上，留言區出現不少人留言表達對使用海水的不滿，有人表示「海洋很可能受到污染」，也有人表示：

「當你30分鐘內第4次坐到馬桶上時，你就會意識到你的水源並不是最明智的選擇」

「顯然，用有船傾倒柴油、大腸桿菌肆虐的海水煮麵不是你的最佳選擇」



此外，也有人直白地表示：

「用海水煮麵真是太噁心了」

「他不會真的用海水煮麵吧……」



常於社交平台分享烹飪及與另一半的恩愛日常 點圖放大看更多布魯克林的照片：

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