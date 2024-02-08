美斯無上場風波總整理｜球星表演賽產業愈做愈大　來華亂象叢生？

美斯（Lionel Messi，另譯梅西）在日本上場了，中國球迷的錢打了水漂。



這兩天在日本，美斯玩得很開心。發表會上與媒體微笑互動，歡迎派對上和隊友有說有笑，可見心情不錯。「日本第一牛郎」羅蘭在社群平台上貼上了兩人的合照。美斯笑容燦爛，還為羅蘭送上簽名鞋。

在日本，美斯還見到了巴塞前隊友恩尼斯達（Andres Iniesta），老友們見面分外熱絡。「球王」臉上的燦爛笑容，相較於前幾天在中國香港時的「全程黑臉」，判若兩人。

當然，相較於這些場外片段，最刺痛中國球迷神經的，還是美斯7日晚在東京新國立球場上場了（點圖放大瀏覽）：

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「我彷彿聽到從香港傳來的噓聲。」「這根本沒受傷嘛。」日本網友調侃道。

美斯下半場替補上場30分鐘，時間雖然不多，但足以讓班擔心美斯不會出場的日本球迷喜出望外。有觀眾在現場舉起了「美斯，道歉」的牌子。

香港體育協會副會長霍啟剛在微博連發長文痛批，要求追責。港府集無數人之力，想要促成這次全港體育盛事，所有心血最後被毫不在意地浪費了。這場風波，由此變得更加難以平復，中國球迷持續脫粉，剛在世界盃奪冠後累積的路人緣，毀於一旦。

這背後到底發生了什麼事？

一座城市顏面盡失

「請各位留在舞台，我們還有幾個流程，請先別走。」「其實這時候我們還有幾位嘉賓要登台，我們需要球員返回這裏一起繼續。」「好的我們給球員們一些時間，讓他們準備好……」這是上週末，邁亞密國際抵達中國香港的場景，在司儀幾乎苦苦哀求以及全場貴賓的愕然中，邁亞密國際的球員還是瀟灑走遠了。回看這一幕，光是看文字仍能讓人犯尷尬症。

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美斯此次香港行排面拉滿，港媒稱為「本港頭等盛事」：國家元首級別的停機坪歡迎儀式；香港特區政府撥款1600萬港元；特首李家超和多位高級官員親臨比賽現場；姜濤、鄧紫棋等頂流現場演出助熱；梁朝偉、劉嘉玲等大明星現場觀戰……誰能想到，美斯穿著長褲休閒鞋，在板凳上坐了一整場。賽後沒有發言，沒有巡場致意，合照環節躲在最後一排，繞開了等着握手的特首和一眾嘉賓，草草結束下場，香港大球場漫天噓聲，高喊「回水」（退票 ）。

根據當天在場的朋友回憶，賽前如此高規格的待遇和宣傳，和比賽中的冷場觀感落差太大。「到了下半場，大家明顯感覺到球場氣氛不對了，那麼多重要嘉賓在場，不光美斯，蘇亞雷斯也一分鐘沒上，這真是讓整個香港的面子掛不住。」賽後，球迷們憤怒的採訪畫面，引爆了整個中文網路。

操著粵語的香港球迷直言這就是商業詐騙，強烈要求「回水」（點圖放大閱讀）：

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許多從內地飛去看美斯的球迷，機票旅館都打了水漂。有球迷從克拉瑪依飛了5000公里專程來看球，還有拖兒帶女帶全家一起穿著球衣來「朝聖」的，花錢、奔波，最後一場空。

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沒有等來美斯的「道歉」

比賽結束後，邁亞密國際的老闆貝克漢頂着滿場噓聲，對現場觀眾發言致意，絕口不提美斯為何不上場。賽後發布會上，球隊主教練解釋說美斯有傷，表達了歉意：「我知道球迷們非常失望，但這是我們根據傷情做出的決定，不能冒險。」美斯隨隊抵達日本後，受訪時表示，自己由於先前在沙特阿拉伯比賽時腹股溝腫脹，肌肉疲勞，「感覺不舒服」。

從2月4日放香港球迷鴿子，到2月6日在日本賽前帶球熱身，球迷們一直沒有等到美斯的道歉。直到7日比賽前，美斯的微博才出現了這樣一篇中西雙語推文，再次解釋傷情，盼着盡早回到這裏「和大家分享足球的快樂」。推文的發布id顯示位於中國四川，非常典型的公關稿，自然也沒能平息中國球迷的怒火。

在邁亞密國際此次的六場季前賽中，美斯從美洲到中亞再到東亞，兜了一圈，其他5場比賽都上場了，唯獨缺席了中國香港的這場。

隨着時間推移，愈來愈多的幕後細節被曝光。香港文化體育及旅遊局表示，特區政府直到上半場結束才被主辦單位Tatler Asia告知美斯上不了場，隨即立即與主辦單位、球隊協調。香港特區官方希望美斯即使不上場踢球，也要出面發言致詞、參加賽後頒獎。 但這些訴求都被全數無視。

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跨界辦賽的「草台班子」

「剛剛看到美斯（在日本）正式上場，再回想到我們香港4萬名觀眾在大球場的失落場面，以及美斯全程面無表情、迴避合照的場景，真的十分難受。」7日日本賽後，霍啟剛發了一篇長文，再次追問事件真相。

「昨天留意到美斯在日本的記者招待會上，親自兩次提及自己在香港沒有受傷，只是有些不適，聽到的那一刻，簡直讓人難以置信，這也就代表著他的'傷勢 '並不是嚴重到不能上場……而球隊教練在香港時卻以美斯受傷為由不安排他上場，我們是該相信馬天奴（Gerardo Martino）還是該相信美斯呢？是誰在撒謊？……在此我重申：希望美斯、國際邁亞密CF包括球隊主席碧咸及主辦單位Tatler給公眾一個交代。」

一邊是特區政府的追責和中國球迷的怒火，另一邊是兩耳不聞窗外事、鐵板一塊的「球王」，事件的焦點，對準了在中間做掮客的主辦方。做傳媒業的對這個Tatler Asia可能不陌生。 Tatler本身是源自英國的老時尚雜誌，其亞洲總部位於中國香港，在內地也有簡體中文版。作為一家時尚雜誌，它是否有能力承辦規模如此盛大的體育賽事，這要打一個大大的問號。

Tatler Asia是有大型活動的經驗的，每年會在港舉行名媛社交舞會Tatler Ball，被上流階層認為是「時尚盛宴」。 平時也會操辦一些吃喝玩樂的離線活動。在運動方面，Tatler Asia參與香港七人制橄欖球賽的品牌建設，在當地都算是非常小眾的賽事。但對於組織一場「球王」等級的跨國足球賽事，目前看來，Tatler Asia只能算是個「草台班子」。

目前業界廣泛的討論中，很大一個關鍵在於雙方合約中是否明確規定了美斯的上場時間。之前所謂「上場45分鐘」等內容，是Tatler在申請港府M計劃的1600萬資助時的約定條款，未必就是主辦單位與邁亞密國際或美斯團隊協定好、落到白紙黑字上的真正內容。Tatler Asia在賽後第二天下午開了一個僅6分鐘時長的發布會，宣布撤回1600萬港元資助申請。這項資助的條件非常明確，就是美斯至少登場比賽45分鐘，賽後以隊長身份領獎，對球迷發言，除非受傷或生病。此外，Tatler Asia也表示不會退票，也不會承擔其他地區球迷來觀賽的機票酒店成本。

雖然美斯從出道時就給人一種不諳世事、只顧踢球的印象，但像在香港這樣全程隱身實屬反常。於是有業界人士推測，主辦單位和邁亞密的合約細則，與外界得知的內容有很大不同，美斯團隊與球隊之間也存在溝通問題。

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球星來華亂象叢生

就在上個月，類似的劇情在美斯的老對手C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）身上就出現過。1月21日C朗和他所在的利雅德勝利飛抵深圳，原本計劃與國內球隊踢兩場比賽，大批球迷從全國各地湧到深圳，甚至高價入住球星的酒店。但兩天後，主辦單位突然宣布，C朗因傷無法出戰，比賽延至下半年。

與這次美斯香港行不同的是，當時C朗在發布會上向球迷致歉了，主辦方承諾了退票、報銷購票球迷的機票酒店費用。不管這些是公關姿態還是真的誠懇道歉，至少C朗那次的活動在檯面上做到了相對體面，球迷們罵一陣也就過去了。

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沒想到，短時間美斯也來了這麼一出，最後還不道歉不退票，上個月還在嘲笑C朗的美斯球迷面子上也掛不住了。國際球星中國行、亞洲行，出這種事不是一次兩次，也不只是這幾年的事。

例如2019年C朗隨祖雲達斯到韓國，整場比賽坐在板凳上不上場，賽後也沒有任何解釋，被韓國觀眾痛罵。足球之外，NBA的退休籃球明星也常會來中國撈金，艾佛遜（Allen Iverson）幾乎每次都會爆出不配合的負面消息，在球迷面前黑臉、一言不發。

相對成功的例子，則有去年6月在北京工體，阿根廷和澳洲兩支國家隊的比賽。 當時美斯剛拿下世界盃不久，球王加冕，人氣空前。不過那場比賽從賽前各種見面會，到比賽開打球迷衝場與美斯合影，亂象不斷。

海外頂尖球星、球隊來華踢比賽，本質上也是一種走穴（四處奔波演出），和歌星巡迴演唱會沒有兩樣。在近幾年演唱會市場火熱後，愈來愈多其他產業的公司開始跨界，運作海外運動明星來華舉行商業運動賽事。這些「新玩家」，雖然對美斯C朗這種等級的體育IP有商業價值上的認知，但對操辦商業體育賽事完全缺乏專業經驗。

此外，如今海外球隊也善於在資本運作上大做文章，例如此次的邁亞密國際，碧咸在5年前入股成為球隊主席，然後透過一系列運作引進美斯、蘇亞雷斯等知名球星 ，在商業上的追求本就遠超運動競技層面。在霍啟剛的微博中，透露了邁亞密國際類似的表演賽已經開價到1000萬美元一場。 相較於20年前碧咸自己所在的皇馬「銀河艦隊」，七大巨星加一起也就300萬美元。這1000萬美元之外，還有無盡的麻煩，比如是否需要另外出錢給美斯團隊，簽名、見面、合影都是明碼標價，其中哪個環節談不攏，都可能全盤皆輸，造成如今的局面。

希望在接連發生這樣的鬧劇之後，大家也能更冷靜地看待巨星來華熱潮。商業比賽的本質畢竟還是娛樂，老是讓球迷一肚子火，那這比賽真不如不辦。