韓國大田動物園公狼逃脫第六日仍未捕獲　缺乏狩獵能力或死於山裏

韓國大田市政府4月8日（周三）宣布，一隻公狼於當日上午9點30分左右從大田O-World動物園逃脫，事件已發生六日公狼仍未捕獲。當局已部署包括大田動物園飼養員、警察、消防員在內約400名人員到附近山區進行搜尋。但專家認為，若仍長期搜尋不到公狼，其因缺乏狩獵能力或死於山裏。



綜合韓媒報道，逃脫的公狼已被確認是一隻於2024年出生的雄性幼崽，年約兩歲。據推測，這隻狼崽利用圍欄上的一個鬆動缺口逃出圍欄。大田市政府已發布安全警報，確認逃脫的狼崽朝大田動物園附近的十字路口方向逃竄，並敦促市民提高警覺。

O-World動物園也已封鎖週邊道路並限制遊客進入。目前尚未確認有人員傷亡。大田山城小學在收到狼逃脫訊息後，立即封鎖了所有入口，並暫停操場上的教學活動。

專家認為，考慮目前氣溫等因素，在假設狼已獲得水源的前提下，最多可以在野外生存約十天。不過，由於這隻公狼是經人工飼育長大、缺乏狩獵能力，若搜尋行動拖長，它或可能在山林中死亡。