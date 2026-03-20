日本明星小獼猴Panchi瘋傳墮愛河　「與大姐姐親熱」超萌畫面曝光

日本市川市動物園的小獼猴Panchi，因其把玩偶當媽緊抱的可愛模樣而在全球爆紅。近日有遊客到動物園拜訪Panchi，發現他似乎交到了一個女朋友，兩隻獼猴依偎、親親的放閃畫面讓網友忍不住在社群媒體留言表示：「太萌了！」



Panchi交女友了！ 親親畫面萌死網友

《星報》報道，根據近日遊客們在社群媒體上分享的多段影片，在市川市動物園的7個月大獼猴Panchi似乎交到了一個年紀較大的女朋友。

傳日本明星獼猴Panchi交到女友，親親的畫面在網上瘋傳，網友紛紛表示「太萌了」。（圖／翻攝X@nexta_tv）

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在社群媒體的影片中，可以看到Panchi跟女朋友親親、依偎玩耍的畫面。據了解，這隻雌性獼猴的名字叫Momo-chan。

曾遭傳被猴群霸凌 Panchi主動與猴子們互動

Panchi因被母親遺棄，所以非常依賴一隻紅毛猩猩玩偶，並將玩偶視作媽媽，常常抱著玩偶尋找安全感的可愛模樣讓他在2月中旬爆紅。

當時甚至一度傳出Panchi被其他猴子欺負、霸凌的新聞，但動物園方後續也出面澄清，表示Panchi沒有被霸凌，並透露Panchi一直都有主動與其他猴子互動，且越來越少依賴玩偶。

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網友被萌到 笑稱：Panchi年紀太小不能交女友

許多粉絲認為Panchi與女友的互動十分可愛，紛紛留言表示：

「這個畫面讓我的心感到溫暖」

「牠最好不要傷了Panchi的心」

「很高興Panchi找到了可以陪伴牠、跟牠玩的猴子」



不過也有人開玩笑表示，Panchi「年紀還太小，不應該這麼早交女朋友」。

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