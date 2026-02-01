日本時裝新設計叫價3萬　被嘲如「披麻戴孝」　網民：回鄉會被打

時尚圈又現看不懂設計！看不懂但大受震撼！最近，被一條標價近3萬人民幣（約3.37萬港元）的「白帽子」刷屏了。倒也不是多好看，着實是造型有點奇特！



純白亞麻質地的披肩，與錐形高頂帽的組合，在清冷肅穆的秀場燈光下，讓不少人直呼眼熟：

這真的不是辦白事的穿戴嗎？

網友：終於有人填補了高端治喪用品市場的空白▼▼▼

廣大網友紛紛犀利調侃：

「這造型回老家怕是要捱揍」

「終於有人填補了高端治喪用品市場的空白」

「時尚果然是我等凡人理解不了的領域」



由於設計風格極具辨識度，許多人第一時間以為是巴黎世家又出新品了，戲稱其可改名為「巴黎逝家」。

然而事件很快迎來反轉，這組被全網瘋傳的「白帽」設計，其實並非巴黎世家作品！而是來自日本設計師品牌SETCHU，出自其創始人兼設計師桑田悟史的秀場系列「Tokyo on the Arno」。

設計師表示，該系列旨在融合東西方美學元素，通過誇張的視覺形態展現獨特的結構創意。而引發誤解的白色頭巾造型，據說實際靈感源自日本傳統祭祀活動「御燈祭」中參與者的着裝。

不過，網友似乎並不買賬：

就算靈感來自祭祀，這造型怎麼看都還是像『披麻戴孝』。

更有評論尖鋭指出：「或許歸根結底是定價過於離譜，一塊白布加個尖頂，就值三萬了？」

那麼，你們怎麼看？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】