華夏一萬年濃縮成冰箱貼？年輕人瘋搶博物館文創 雪櫃磁石賣斷市

朋友們，當我看到下邊的圖的時候，心中確實是極為震撼的。小紅書點贊9萬，這位名叫Konoe的網友以一己之力給自己家開闢了一座小型微縮博物館。



除開夏商周之外，所有朝代全部集齊，還挨個仔細標註，這誰看了不迷糊？▼▼▼

就在這兩年，人們已經默默發現當代年輕人已經瘋狂愛上了冰箱貼。不怪別的，還是現在的文創冰箱貼真的越做越好了。

比如華嚴寺的遼代菩薩彩塑冰箱貼，從顏色到做工都是極度的還原。看到本貼如同寺內菩薩再現，只不過是迷你版的。

北京古代建築博物館的招牌斷貨王，天宮藻井冰箱貼，層層疊疊，做工無比精細，將中國古代工匠超凡的技藝完美濃縮還原。

杭州博物館館藏的元代影青釉裏紅高足瓷杯，可謂是冰箱貼中的超級網紅。在剛發售時由於採用手工上色，還原了文物裂紋和「粉面腮紅」的暈染效果。實在過於稀缺，每天上架限量就被一秒掃空。

而另一款標誌性的三潭印月，還內置了小夜燈，集齊三款貼在冰箱上，黑暗中微微發亮，讓你的心再次回到西湖美景三月天裏春光盪漾的水上。

而至於當代年輕人越來越喜歡的金子，冰箱貼也多少能滿足一二。起碼視覺效果拉滿，還個個都有來頭。

（小紅書@Konoe）

有金也得有玉，才可稱金玉良緣。一個個古代的玉器掛在家裏，此時此刻我就是西泠旁邊的吳家少爺。

豐富的種類，精緻的設計，將中國歷史文物以冰箱貼的形式合法合規的搬回家，這就是年輕人對於中國文化的最大敬意。

當然，即便不是博物館的文物，地方景區的冰箱貼也不會再讓當代年輕人失望。

看看長白山四龍，設計精美，霸氣磅礴。雖然旁邊的老山參明顯更加吸睛。

喀什這個羊屁股冰箱貼更是炸裂。當地朋友有沒有懂行的，摸起來真的是這個手感嗎？

喀什羊屁股冰箱貼（小紅書@panda）

廣州冰箱貼更是特色拉滿。不僅有早茶點心蒸籠切雞，更是有獨特的如意螂君向你飛來，箇中滋味就在其中。

還有各式各樣花裏胡哨的地方冰箱貼。不得不說這年頭的文創設計真的是讓收集控看不得一點，看了之後就是每樣都想擁有。

花樣翻新，不斷創新，小小的冰箱貼再次征服了年輕人的內心，有人說一個時代都有自己的「瓶蓋兒」。這話不假，人生在世多少都要收集點什麼，那冰箱貼又為什麼不行？

小小的冰箱貼不僅承載着厚重的文化，是割不斷舍不下的地方情結，更是年輕人身在家中心還在路上的最好象徵。你說是不是呢？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】