日本霞浦湖水科學博物館改造變動物園　如野生動物入侵人類都市

當大多數建築師忙着「蓋房子」時，日本建築師高橋一平卻做了一件不一樣的事兒。拆除博物館的部分建築，改造成一處動物與人類共享的「家」！



這座前身為「霞浦湖水科學博物館」的建築，經改造後更名為「霞浦湖動物與大家的家」。建築師沒有選擇擴建，反而是拆除了一個完整的箱型結構體，取而代之的是一道蜿蜒的環形混凝土長廊。

霞浦湖動物與大家的家（Instagram@doubutsutominna）

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這條長廊如同一條紐帶，將動物區、館內建築、湖面、天空與土地連成一片，形成了一個獨特的半人工半自然空間。改造後既保留科普展示，也加入了動物互動和自然體驗環節。

與傳統的動物園或博物館不同，它試圖模糊室內與室外、人類領域與自然領域的明確邊界。高橋一平設計團隊表示，希望創造一種新型的人與自然關係，讓參觀者能在這裏重新感受自然，思考如何與動物、環境共生。

不過，這種看似理想的設計也引發了不少討論。這種「既像博物館又像動物園」的空間，該如何確保動物活動區與遊客動線既交融又互不干擾？

目前，這座改造博物館已作為區域更新計劃的一部分對外開放。那麼，你對這樣「共居理念」的改造方式怎麼看？

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