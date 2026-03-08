日本求子神社賣麻糬！形狀激似男女性器官　日男烤焗後食慾盡失

這也太讓人害羞了吧！日本有民眾近期到當地1間求子神社許願，事後在神社購買1份麻糬，發現裏頭2件麻糬形狀激似男女性器官，本來已經覺得喻意過於「直白」，回家將麻糬進行烤焗，使其膨脹變脆，最後坦言胃口盡失。有網民看過照片後覺得難為情，「該從哪裏開始吃呢？」但有網民覺得毋須害羞，「都去求子仲怕醜？」並祝願樓主早日得子。



日本有求子神社參考男女性器官製作麻糬，被指過於直白。（「X＠modo_kichi」圖片）

日本求子神社賣激似「男女性器官形狀」麻糬

當地有男子在X（前稱Twitter）帳號「modo_kichi」發帖，分享近日到神社祈求生子，然後光顧神社商店購買麻糬，但看到麻糬形狀後，不禁表示「這未免太直白了吧？」從相中可見，一份內含2件麻糬，白色和粉紅色疑分別製成男士陰莖和女士陰道形狀，看見這畫面難免令人害羞。樓主之後回家更將麻糬拿去烤焗，使麻糬膨脹、口感變脆，他坦言食慾盡失。

麻糬為期間限定商品 僅3月1日發售

樓主透露，售賣以上麻糬是位於日本關東北部茨城縣下館市的高道組神社，又指麻糬其實是期間限定商品，只有3月1日當天發售。

有民眾購買麻糬回家後進行烤焗，麻糬膨脹口感變脆，形容食慾盡失。（「X＠modo_kichi」圖片）

網民感尷尬：親戚面前吃有點難為情

照片引來網民留言，笑稱「到底該從哪裏開始吃呢？在親戚面前吃東西還真有點難為情」。不過另有留言覺得無傷大雅，「都去求子仲怕醜？」並祝願樓主早日得子，「我聽說神社本質就是這樣，通往神社的道路象徵『產道』，透過走過這條產道，在正殿（象徵子宮）前進行祭拜，出來就被視為回歸母體子宮，獲得重生」。

（X＠modo_kichi）