日本人瘋搶這款戒手機神器？物理鎖定強制斷癮　未到時間打不開

在數碼時代，手機幾乎成為人們生活中不可或缺的一部分，但過度依賴手機也帶來了諸多問題。



為了幫助人們擺脫手機依賴，日本生活用品品牌3COINS推出了一款特別的「數碼排毒」手機盒，售價為1870日圓（約92港元）。

+ 2

這款手機盒的設計邏輯簡單而「粗暴」，它透過USB供電，用家只需將手機放入盒中並設定最短5分鐘至最長24小時的鎖定時間。

一旦倒數計時開始，除非時間結束，否則盒子將保持物理鎖定狀態，用家無法取出手機。

不過考慮到緊急聯絡的需求，手機盒在滑動接聽鍵的位置預留了開孔，讓用家在不取出手機的情況下依然可以接聽電話，同時底部也有開孔，方便手機在鎖定期間繼續充電。

3COINS 表示，這款產品的初衷是讓人們透過物理手段切斷電子裝置的干擾與壓力，從而解放身心，提升專注力並激發創意。

相關文章：iPhone馬年手機殼被指似龍還賣$449 蘋果：消費者可按需購買（點擊連接看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】