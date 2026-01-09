我爸是美少女｜日本兩孩父變裝影片爆紅　網讚：比女生更有女人味

日本一名育有兩名孩子的爸爸「太郎」，近日因一支「萬聖節女裝妝容」影片在Instagram上爆紅，在短時間內吸引近90萬次觀看、超過2萬人按讚。



不少網友驚呼「太可愛了」、「比普通女生還有女子力」、「真的想跟他學化妝」、「完全是美少女」。

日媒《ORICON NEWS》報道，太郎不僅是兩個孩子的父親，同時還擁有腸活顧問與美妝顧問等專業資格。

影片中，他以橘色為主調，搭配黑、綠、紫等萬聖節色系，成功營造出既有節慶氛圍、又不失可愛活潑感的妝容。連頭上的髮箍都是親手製作，細節巧思也成為影片討論亮點之一。

這樣的「華麗變身」，在家人眼中同樣獲得高度肯定。太郎透露，兩個孩子都直說：

爸爸很可愛。

也相當喜歡觀看他的影片；妻子則稱讚他不僅外型可愛，連創意與想法都讓人佩服。

不過，如今看來自然又精緻的女裝妝容，其實是長時間摸索的成果。太郎坦言，剛開始學化妝時技術相當生疏，一次妝容常常要花上兩個小時，鬍渣遮不住、妝感也不理想，「幾乎是不能看的狀態」。他靠著自學反覆練習，並同步進行鬍鬚除毛、改善膚質，才慢慢找到適合自己的方式。他也幽默提醒，影片中多少有後製效果：

千萬不要以為現實中完全長這樣。

更多該名日本爸爸「太郎」的美少女造型：

專業背景同樣為他的妝容打下基礎。太郎指出，腸活相關知識對肌膚狀態影響極大，「殘酷的事實是，皮膚不好，妝真的很難畫」。而美妝顧問的訓練，則讓他學會正視自身膚況，理解每個人都有不同肌膚煩惱，唯有搭配正確保養方式，才能真正改善。他認為，透過腸道保養與正確美容觀念的累積，自己的肌膚狀況已明顯進步。

目前太郎持續在社群平台分享變身過程，他直言，生活迎來巨大轉變，這樣的創作讓他第一次深刻感受到「活着真好」。過去身為上班族時，從未想過人生會出現如此充滿成就感的階段，如今能透過作品與支持他的網友相遇，已成為他心中最珍貴的收穫之一。

