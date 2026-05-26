少子化只能靠發錢解決？多放假能拯救生育率 英國數據揭意外關聯
撰文：聯合新聞網
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每日電訊報（The Daily Telegraph）報導，英國的銀行假日（Bank holiday、類似法定假期）提供民眾放鬆、以及探往親友的時間，也能提振當地經濟，不過，根據政府數據，放假還有一個意想不到的效果，那就是催生。
根據英國國家統計局，數據顯示，2024年最多新生兒出生的日子，為5月第二個銀行假日的九個月後，由此可見一股廣泛趨勢，而且在2024年，前十大新生兒出生日，有七個落在9月，即耶誕節的九個月後。
這是廣為人口學家所知的一種模式，那就是法定假期讓夫婦有更多休假時間，來享受性生活，從而帶來催生效果。
倫敦國王學院副教授阿克索伊（Cevat Giray Aksoy）說：
簡單的解讀是，當人們休假，有更多時間相處，工作壓力也更低，一些夫妻更有可能懷上孩子。
儘管官員應抱持謹慎態度，不輕易解讀成增加更多法定假期，便大幅挽救下滑的生育率，但阿克索伊指出，這仍指引出一些方向。
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他說，假期帶動生育潮，意味著時間與壓力多寡，是生育與否的一大因素：「根據我自身關於遠距工作與生育率的研究，我們發現，當民眾享有一些在家上班的彈性，實際與計劃生育都有所提升，特別是夫妻兩人都能有這種彈性。」
他表示，「銀行假日可能解釋熱門出生日為什麼落在那幾天，但這並非低生育率的解方；這提醒我們，時間、壓力、以及能否兼顧工作與家庭生活，才是解決生育問題的關鍵」。
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