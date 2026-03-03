青協｜「不想生」變「不敢生」：如何重拾香港青年婚育信心？

來稿作者：張淑鳳、朱城鋒



生育率低迷與人口老化，已成為全球已發展地區的共同挑戰。從北歐的家庭福利政策，到東亞各國的鼓勵生育措施，各地政府正各施各法，試圖重拾人口活力。國家《中長期青年發展規劃（2016-2025年）》將青年婚戀及家庭建設視為促進青年發展的十大領域之一，並積極實施一系列鼓勵生育措施。香港亦不例外，《2023年施政報告》提出新生嬰兒獎勵金、稅務優惠等措施，試圖扭轉人口結構危機。然而，相關政策能否為低生育率帶來突破？青年在生育意願與現實之間如何尋找出路？



香港青年協會青年研究中心持續追蹤本地青年的價值觀轉變，當中包括青年的婚育意願。去年進行的「國際青年價值觀比較調查」發現，香港青年的婚育意願是多個受訪國家及地區中最低。本文分析過去十年港青婚育觀念的轉變，輔以質性個案訪問，發現港青婚育意願遠遜十年前及今天歐美等已發展地區，除個人追求更無拘無束的生活形態外，房屋及教育的考慮亦屬關鍵。

港青婚育意願遠遜十年前及歐美地區

參考日本內閣府兒童廳的「2023年國際青年價值觀比較調查」（下稱「國際調查」），我們在2024年12月至2025年1月期間，訪問了1,166位13至29歲的香港青年，並與日本、美國、德國、法國和瑞典青年進行比較。調查結果反映港青的結婚意願明顯較低。受訪港青傾向不結婚（44.9%）的比率高於傾向結婚（36.0%）的比率──傾向結婚比率為所有受訪地區中最低，亦是唯一低於不結婚比率的地區。就婚姻狀況而言，絕大部分受訪港青為未婚（94.3%），比率略高於日本（88.9%），並明顯高於歐美地區。

港青初婚年齡中位數持續上升，遲婚現象加劇。政府統計處公布的男性和女性初婚年齡中位數，分別從1991年的29.1歲和26.2歲，升至2025年的32.8歲和31.2歲，創34年新高。另一邊廂，香港新生嬰兒數目持續下降，雖然在2024年稍為回升至36,700人，但2025年再度回落至31,100人，為1961年有紀錄以來新低。「國際調查」數據顯示，受訪港青中「有意生育」（36.5%）者，較排名次低的日本（64.9%）低了28.4個百分點；超過三成（32.9%）表示「不知/難講」，不確定比率明顯高於其他地區。

值得留意的是，對比2014年同項調查，受訪港青在結婚和生育意願比率均有明顯下降。2014年有逾六成半（66.1%）青年傾向結婚，明顯高於2025年的逾三成半（36.0%），差異達30個百分點。生育意願方面，2014年有逾六成半（67.5%）有意生育子女，明顯高於2025年（36.5%）31個百分點。香港青年婚育意願在十年間明顯下降，而同期其他受訪地區青年的生育意願跌幅約只有5個百分點。

聯合國人口基金會於2025年6月發表的調查指出，育兒成本過高、缺乏合適的伴侶和自覺無法給予子女良好的成長環境等均影響生育意願。青協過去的研究亦指出，青年不想生育的最主要原因是財政考慮（71.4%）、教養子女責任（59.3%），以及香港的房屋問題（54.9%）。

針對生育意願不確定家庭加強支援

為深入剖析青年婚育意願，我們嘗試提出「婚育四象限」框架：縱軸為「結婚意願」，橫軸為「生育意願」。第一象限為「願意結婚又願意生育」，其次為「願意結婚但不願意生育」、「不願意結婚但願意生育」及「不願意結婚又不願意生育」。在這四象限框架中，結合香港普遍重家庭的文化背景，我們認為最需要政策介入的群體，應該是「願意結婚但不願意生育」當中，對於生育存在不確定性的青年。

根據我們與已婚青年的個案訪談，他們擔心職場與家庭照顧支援的同時，普遍憂慮均來自房屋與教育方面。在房屋方面，現行的公屋、居屋及港人首次置業計劃（下稱「首置」）等政策，雖然為部分符合資格的青年提供穩定居所，但仍有不少事業正在發展、入息及資產限額卻已超出「首置」要求的青年，只能轉向私樓市場，面對沉重的物業按揭壓力。 當中不止一位受訪青年坦言，他們最擔心的是工作不穩導致按揭斷供。

另外，近年香港樓市流行「納米樓」及「開放式單位」，沒有為添加家庭新成員預留足夠的私人空間，自然難以支撐新婚青年在未來「擴容」。香港的土地與住屋資源不足，既壓縮生活空間，亦容易引發家庭成員的矛盾。 當青年已為小型單位背上高昂按揭，自身事業發展又未足以支撐他們「樓換樓」時，「不生育」反而成為較現實也相對保險的決定。

現時政府已透過已婚青年公屋編配及居屋抽籤提供便利等措施，相信有助提供一定程度的支援。我們建議當局可進一步參考新加坡建屋發展局「加強版換屋計劃」（Enhanced Contra Facility）的經驗，該計劃容許買賣雙方在同一天同步完成舊居出售與新居購入的手續，填補新居置業的首期缺口。儘管香港金管局已於2024年調整已有按揭物業者換樓時，供款與入息比率（DSR）的上限，但對於「先買後賣」的育兒家庭而言，舊居按揭未清還前，其每月供款仍會被計入總負債，可能導致新居按揭較難獲批。

若借鑑新加坡的計劃，當局值得研究「換樓過渡性貸款擔保計劃」，容許銀行在計算育兒家庭「樓換樓」的供款與入息比率（DSR）時，暫時剔除舊居的按揭供款，解決因「雙重負債」致入息要求過高的問題；亦可向銀行提供擔保，向合資格家庭發放高達舊居估值高比例的過渡性貸款，專門用於支付新居首期，減低家庭在樓換樓過程中的資金銜接壓力。

此外，當局亦可研究為育兒家庭設立印花稅緩繳或暫緩機制。在符合相關條件下，如育兒家庭於購置新居後在指定時限售出舊居，稅務局將暫時豁免其因持有舊居而可能產生的額外稅務負擔；或提供部分從價印花稅緩繳安排，讓有意生育的年輕夫婦能避免因多重壓力而暫緩生育安排。

全面檢視家庭教育的需求與支援

受訪者普遍擔心教育問題及育兒責任。與上一代「天生天養」不同，在競爭激烈的社會環境下，今天的家長面對大量育兒資訊及社群資訊，在職父母時間本已有限，容易陷入「不跟又怕落後，跟了又怕做錯」的心理壓力。

另一方面，不少家長為了子女入讀知名學府，往往須由Playgroup、幼兒園、甚至孩子出生時便開始規劃部署，競爭強度遠超一般想像，進一步放大教養壓力。與此同時，香港教育體系正面對學齡人口下降帶來的「殺校」挑戰，以及新來港與本地家庭在校園文化上的適應與磨合問題。更重要的是，科技與人工智能正以驚人速度改變學習模式及職場需求，令家長更難判斷「甚麼教育才有利於孩子長遠發展」。

距離上一次教育改革已近20年，現時是否重新審視本地教育目標與內容的適當時機，重新思考與回答未來的學校、教師、家長及學生「怎樣教」與「怎樣學」的問題？以應對未來發展的人才需求。更重要的是，建立一個讓仍對生育存有疑慮的青年感到安心的教育環境，以至他們願意選擇在香港安居樂業，才能從根本上提升青年對生育的意願。如聯合國人口基金會提出，推動生育不能單靠政策措施，更重要是給予希望───這值得所有關心青年、關心香港的持分者思考。

詳細研究內容請參見「香港青年協會青年研究中心2025年青年價值觀調查」：https://yrc.hkfyg.org.hk/2025/05/20/國際青年價值觀指標

作者張淑鳳是香港青年協會督導主任；作者朱城鋒是青協青年研究中心研究員。



