馬斯克預言未來這國家將消失？年輕人不願意生　三代後人口僅剩3%

提到韓國，你想到的是首爾的潮流穿搭、追不完的 K-Pop 偶像，還是吃不膩的烤肉？但在這些光鮮亮麗的背後，韓國正面臨着一個比恐怖片還驚悚的現實：這個國家正在悄悄地從地球上消失。



最近，英國教授和特斯拉老闆馬斯克（Elon Musk）接連發出警告，指出韓國正處於前所未見的人口危機。甚至有人預言：韓國將成為人類史上第一個自然滅亡的現代國家！到底是為什麼，讓這屆韓國年輕人寧願養貓養狗，也不願意生孩子？

Elon Musk發出警告，指出韓國正處於前所未見的人口危機。（IG@eyopkr）

1. 數據驚人：生育率低到創世界紀錄

維持一個國家人口不減少，平均每位女性要生 2.1 個孩子。但在韓國，2024 年的數據竟然只有 0.75，首爾更是慘不忍睹的 0.55！馬斯克在訪談中直言：照這個速度，三代之後韓國人口將剩下目前的 3%。 這是一個什麼概念？就是以後走在首爾街頭，你看到的可能全是老人，連找個年輕人打招呼都難！

韓國街頭的老人。（evgeniya-pron@unsplash）

2. 恐怖信號：成人尿布銷量反超嬰兒尿布

馬斯克指出，判斷一個國家走錯路的信號很簡單：當成人尿布的銷量超過嬰兒尿布時，危機就真正爆發了。 而韓國早在幾年前就跨過了這個臨界點。這種老得快、生得少的死亡循環，讓韓國政府投了 2,700 億美元（約2萬億港元）進去救市，結果生育率還是穩跌不升！

3. 幕後黑手：被財閥和內卷勒死的年輕人

為什麼不生？可能會說因為通脹，但韓國年輕人的理由更絕望：

一. 財閥壟斷

三星、現代、LG 這些巨頭掌控了國家 60% 的 GDP。如果你進不去這些大公司，你的前途基本一片灰暗。

韓國被財閥和內卷勒死的年輕人。（zero-take@unsplash）

二. 補習費掏空家底

為了擠進名校（SKY 大學），韓國 94% 的家庭都在瘋狂補習。每個孩子月均補習費高達 890 美元（約7,000港元）！還沒養大，父母先破產了。

三. 全球最貴養娃成本

研究顯示，在韓國養大一個孩子到 18 歲，花的錢是人均 GDP 的 7.8 倍，排名全球第一。

4. 房價比收入高出 20 倍

在首爾買房？年輕人表示：夢裏什麼都有。現在的房價比（PIR）高達 20 年，意味着你不吃不喝 20 年才買得起一個蝸居。在生存都成問題的情況下，結婚生子簡直成了奢侈品。

5. 最終警告：可能被朝鮮自動統一？

馬斯克還提出了一個大膽的軍事預測：由於韓國年輕人越來越少，兵源嚴重不足；反觀朝鮮生育率還有 1.8。未來如果韓國人口崩塌，甚至可能面臨被動統一的局面。

小編有話說：

以前我們羨慕韓國的繁榮和文化輸出，現在看回去，那竟然是犧牲了整整一代人的未來換來的。這種精英式競爭讓社會變得極度窒息，最終連延續後代都成了難題。你覺得會步入韓國的後塵嗎？還是你覺得單身萬歲才是未來的主流？

