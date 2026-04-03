博士生夫婦指港生育成本高　資助外更盼嬰兒友善環境　倡增育嬰室

生育率持續下跌，經濟和照顧壓力是令不少家庭卻步的一大因素。一對博士生夫婦結婚約6年，兒子年初出生，種種開銷接踵至，除了請工人、買嬰兒用品，住屋空間亦需要更大。兩人坦言，育兒成本不菲，是生育前須考慮的因素之一。



二人早前申請為博士生家庭而設的「創生基金」，獲10萬元現金津貼，主要用於聘請工人，以專注做研究。他們表示，政府及坊間的育兒津貼有助減輕家庭經濟壓力，但要鼓勵生育，還須進一步推廣嬰兒友善環境，包括增加母嬰休息室和哺乳室等，便利母親照顧孩子。



兩人結婚約6年，育有一名兒子。（受訪者提供）

31歲的Percy和Gloria來自山東及廣東，約8年前來港就讀研究生課程，現時分別為科大及中大的文科全日制博士生，兩人計劃今年畢業後希望在港發展。

孩子出生後時間變得碎片化 難兼顧研究

受家庭環境影響，兩人將生育視為人生計劃之一，結婚時已達成生小孩共識。他們的兒子今年年初出生，現正處於最需要照顧的階段，孩子每天早上8時左右醒來，然後他們便要為孩子洗漱、換尿布、餵食、陪孩子玩耍，晚上8至9點孩子才入睡。他們有感孩子出生後時間變得碎片化，難以抽整段時間進行自己的研究。

種種開支接踵而來

二人聘請工人照顧，考慮到工人需要居住空間，加上孩子亦需要更多活動空間，他們搬遷至更大單位。他們指，孩子出生後，種種開支接踵而來，包括購買嬰兒床、尿片、奶粉、圖書，以及接種疫苗等。他們坦言，在港養育子女花費不小，是生育前一大考慮。

申「創生基金」獲10萬元現金津貼用於聘工人等

二人早前透接觸到「創生基金」，該基金向今年1月1日或之後生育子女的香港全日制博士生，每人發放5萬元育兒和教育津貼。加上政府2萬元生育津貼，Percy和Gloria共獲12萬資助。他們稱這些津貼為一個「定心丸」，主要用於聘請工人，讓他們可以專注做研究。

本港生育率持續下跌，有調查顯示，經濟負擔是港人不願生育的一大原因。（資料圖片）

他們認為，政府及坊間津貼對有意生育的家庭有輔助作用，可減輕經濟壓力。不過，他們認為要鼓勵生育，應該要締造更嬰兒友善的環境。Gloria舉例，現時育嬰室在港未算太普及，對母親造成不便，冀望有更多公共場所可以推出哺乳室和母嬰休息室等嬰兒友善空間。Percy則認為，港府能推動建立多一些資訊渠道，包括建立群組等，分享照顧嬰兒的經驗，減輕年輕夫婦的擔憂。

攜程集團創辦人創「創生基金」資助全日制博士生生育 已批13申請

「創生基金」由攜程集團聯合創辦人梁建章於世界兒童日以個人名義在港創辦，向今年1月1日或之後生育子女的香港全日制博士生，每人發放5萬元育兒和教育津貼。計劃為期5年，將視乎成效及結果再評估會否延續。至今已有13宗申請獲批，另有6宗正在處理中。