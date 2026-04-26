6個月後生B！月子中心幾全額滿　他被嫌太遲︰少子化都咁難訂？

少子化是全球趨勢，但嬰孩服務永遠供不應求。台灣1名準爸爸在網上慨嘆，明明新聞指出台灣生育率低，但妻子目前懷孕約3個月，預產期大概今年10月下旬，以為還有6個多月時間可以尋找最合適的月子中心，結果致電數間月子中心了解，「熱門時段幾乎都在排了，有一家直接跟我說『你的預產期如果在9到10月，現在問已經有點晚』」，令到準爸爸大感疑惑，自己竟然算遲，仍慶幸最終預訂到1間月子中心。



帖文引來許多網民留言，有人道出原因「因為現在大家更看重月子中心，雖然生的人變少，但住月中比例增加」、「你現在也要問保母或是托嬰喔，不然排不上，這也是搶手的」、「我兩胎的月中都是確認有心跳、拿到媽媽手冊就訂了！剩6個月確實是有點太晚了」。



距離預產期還有6個月，樓主以為仍有時間可以慢慢比較月子中心，但發現許多都已經爆滿，有1間月子中心甚至直言「預產期如果在9到10月，現在問已經有點晚」。（AI生成圖片）

夫妻決定只生1名小孩

快將當爸爸的樓主在「Dcard討論區」發文表示，與妻子的月薪平均大概5萬多新台幣（約1.2萬港元），收入還算過得去，但不能富養1名小孩，經考慮後決定只生1名小孩。

離預產期6個月 月子中心已經爆滿

妻子確認懷孕後，樓主慢慢搜集月子中心資料，現時懷孕約3個月，預產期預計今年10月下旬，「離現在還有6個多月」。樓主以為仍可慢慢比較各間月子中心，「結果打了幾通電話問下來，才發現我想太多了」，熱門時段幾乎爆滿，有1間月子中心甚至直言「預產期如果在9到10月，現在問已經有點晚」。樓主驚訝認為「什麼叫有點晚？我老婆才剛做完第一次大產檢」，後來終於成功預訂內湖1間月子中心，「但能選的房型也已經剩不多了」。

樓主認為現時許多產婦傾向住月子中心，所以供不應求。（AI生成圖片）

生育率跌 月子中心怎麼還是這麼難訂？

樓主表示，台灣生活成本高昂，的確令人不想生兒育女，並非單靠政府補貼就能解決，多年來新聞都指台灣「生育率一直在跌，但月子中心怎麼還是這麼難訂？」。樓主認為可能是因為過往孩子是由外母或奶奶幫手在家照顧，但「現在大家都是送月中(住進月子中心)」，加上數年來月子中心市場也有淘汰，「撐不下去的收掉了，口碑好的那幾家就愈來愈集中，大家都往那邊擠」。樓主提醒其他人如有生育計劃，「月子中心真的早點問，別跟我一樣以為還有6個月很夠」。

過來人︰懷孕時聽到寶寶有心跳 大概6至8周就要訂了

大量網民留言教路「建議拿到寶寶手冊就要先訂月子中心，大概2、3個月要先開始面試託嬰中心」、「剛拿到媽媽手冊就要去排月中跟幼兒園了」、「傻啊，懷孕時聽到寶寶有心跳、大概6至8周就要訂了」、「拜託，連租借嬰兒汽車安全座椅及提籃，都要提前2、3個月以上耶」。

樓主繼續「做功課」 確保妻兒得到最好

樓主補充指「大家的留言我都有逐一看過」，表示「我這個準爸爸還有很多不懂的地方」，認為「剩下6個月才下訂真的有點緊繃」，將會繼續「做功課」，確保妻子和孩兒得到最好。

（Dcard討論區）