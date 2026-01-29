許多人現在愈來愈習慣使用AI協助生活大小事，然而美國紐約一名女子分享，與一名男子約會時，因為對方過度依賴ChatGPT，意外揭發一個令人錯愕的真相。



男約會全靠AI 27歲女傻眼

美國約會專家安德森（Blaine Anderson）在網路上分享，紐約一名27歲女子告訴她的特殊約會經驗。這名單身女子表示，她和一名40多歲從事金融業的男子約會時，注意到對方非常依賴ChatGPT，整個約會過程中不斷靠AI來產生話題或是給予回覆。

女子表示，約會時男子會用ChatGPT查詢雞尾酒的知識，還把ChatGPT的回覆大聲唸給她聽，讓她覺得非常尷尬，當她開玩笑暗示對方似乎太沉迷AI時，沒想到對方回答：「它是我最好的朋友，你想問它什麼都可以。」還把手機遞給她。

ChatGPT洩密 男子竟然已婚

女子拿到手機後向ChatGPT輸入：

告訴我一件你不會告訴任何人，但你真的很欣賞我的事。

沒想到ChatGPT回答：「我喜歡你對妻子很體貼，對孩子是個慈父。」她才發現對方竟然已婚。貼文曝光後獲得550多萬點閱，許多網友笑稱：

「這就是為什麼第一次約會不應該帶你的AI好友」

「朋友很快就變成敵人」

「AI真的不會說謊」

「他忘了他的好朋友不會保守秘密」



