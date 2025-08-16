西班牙夫婦靠ChatGPT全包旅遊計劃「中伏」被拒登機　網民批活該

ChatGPT自推出深受廣大用戶喜愛，不僅可以詢問各類問題、直接跟ChatGPT聊天，甚至還能提升工作效率。



然而，西班牙一對網紅夫妻卻因使用ChatGPT準備旅遊計劃出現問題了，無法登機讓女方當場崩潰大哭，引起網友熱議。

相關文章：全球最危險旅遊國家在亞洲！朝鮮、阿富汗較中國更安全？（點圖放大閱讀）：

+ 24

網紅卡爾達斯（Mery Caldass）與丈夫西德（Alejandro Cid）日前在TikTok分享一段影片，只見她淚灑機場，丈夫則在一旁親吻安慰，原來夫妻倆本該前往波多黎各度假，卻因沒有準備好簽證或ESTA（旅遊許可）等必備文件，無法順利登機。

卡爾達斯直言，旅遊計劃是透過詢問ChatGPT進行準備，做了很多功課竟是錯誤資訊，度假還沒開始就泡湯了。

卡爾達斯氣憤表示，將不再相信ChatGPT，TikTok影片推出至今約一週，目前已突破600萬觀看次數。

延伸閲讀：ChatGPT 4o｜5大秘密永遠別告訴AI！企業機密、醫療紀錄都上榜（點圖放大閱讀）：

+ 12

面對卡爾達斯夫妻的下場，大部分網友無法同情：

「在西班牙思考是違法的嗎」、

「ChatGPT也是上網查，你們自己查不就好了」、

「只會相信ChatGPT，結果不意外」。



延伸閱讀：

ChatGPT幫你搶便宜機票！理財達人曝「7指令」 秒省近3萬

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】