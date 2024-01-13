深圳7大觀鳥景點　深圳灣公園候鳥中轉站、福田紅樹林觀黑臉琵鷺

繼踩單車、飛盤、citywalk之後，當代都市年輕人的生活解壓方式又多了一項。有人説，它是一張通往大自然的終生免費門票，無需花費太多精力，只需靜靜體驗；也有人形容它像開盲盒一般，每次探索都會有意想不到的驚喜。

它省錢且治癒，它能讓你在疲憊的生活中尋得一絲慰藉，它就是「觀鳥」。



在深圳的濕地公園或海邊，一直都是鳥類們的樂園，特別是每年的11月到次年二、三月份，更是迎來大批遷徙的候鳥。

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成羣的鸕鷀、白鷺……或凌空翱翔，或潛水覓食，已經成了獨屬深圳秋冬季節的風景線。

本期就帶大家，一起去深圳7處「觀鳥聖地」瞧瞧。

1. 深圳灣公園：鳥擠鳥，人擠人，但壯觀

一提到深圳觀鳥，大家最先想到的絕對是深圳灣公園，今年更是直接火上了微博熱搜。

深圳灣是候鳥南遷途中很重要的中轉點，目前這裏的候鳥主要以鸕鷀類和鴨類為主，也有黑臉琵鷺等國家一級保護動物。所以每年這個時候你能看見成千上萬的鳥兒在集結飛舞，那場景叫一個震撼！

「鳥類觀察日記·純享版」 ：看看，有趣的鳥兒們👇👇👇

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深圳灣公園

推薦地點：從紅樹林生態保護區到日出劇場灣公園都可以看

交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園D2出口

推薦時間：下午15:00-18:00之間



注意事項：

①深圳灣觀鳥需要注意潮水，潮水在一米左右及以下會有較大面積的灘塗露出，就能看見較多的鳥類。

②海邊礁石和淤泥較多，請注意安全

③文明觀鳥，保持安靜，請禁止投餵食物以及驚擾鳥兒



如果你不想要人擠人，深圳還有很多地方可以觀賞候鳥和水鳥的地方，比如我們所熟知的西灣紅樹林濕地公園、洪湖公園、華僑城濕地公園等，沒有扎堆的人羣，觀鳥體驗感更佳。

以下幾個小眾免費觀鳥好去處，人少景美，體驗感滿分！

2. 內伶仃福田自然保護園區

「內伶仃福田國家級自然保護區」是中國唯一一處在城市腹地、面積最小的保護區，由內伶仃島和福田紅樹林區域兩個部分組成。

每年有近10萬隻候鳥來這越冬，但這裏的預約觀鳥名額也很稀少，每天限入80人。

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給大家推薦島內的幾處最佳觀鳥位。

保護區開放部分盡頭的是「浮島觀鳥屋」，可以迎着海風，看海、觀鳥；「浮漂棧道」邊的倍鏡可以看到遠處的飛鳥，一路還有科普圖示；登上最高的瞭望觀景台，或許能收穫鳥羣起飛的瞬間。

內伶仃福田自然保護園區

預約攻略：打開「內伶仃福田自然保護區」微信小程序，進入小程序首頁點擊「訪客預約」-「個人預約」，進行預約。

開放時間：每週二至週日（週一閉園），上午入場 9:00-12:00；下午入場 2:00-6:00



注意事項：

①入園前需要預約，放號時間為每天0點，預約日期為三個月後的第1天

②不能攜帶寵物入園區，不要穿高跟鞋與顏色顯眼的服裝

③當雀鳥已擺出警戒姿勢時，請勿接近或做出任何大幅度動作



3. 華僑城濕地公園

它是中國唯一地處市中心的濱海紅樹林濕地公園，這裏有100多種鳥類在此棲息，其中包括了20多種重點保護級別的鳥類。

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為了給鳥兒舒適的空間，公園採用預約模式限制入園人數，到週末更是一票難求，所以不用怕人擠人。

這裏不僅種植了可供鳥兒棲息和覓食的「人造竹筏」，還有高倍望遠鏡讓遊客免費使用。沿途有幾處觀鳥點，圍繞着中心湖而立的小木屋，親水平台和陸地觀林台，視野佳又出片。

華僑城濕地公園

開放日期：

個人開放日：每週二、週四、週五、週六、週日及國家法定節日

團體開放日：每週四、週六、週日（法定節假日不提供團隊預約服務）

閉園時間：每週一、週三

開園時間：09:30—17:00（16:30停止入場）

個人開放日名額：

非候鳥季(每年5月至10月)：400人/天

候鳥季(每年11月至次年4月)：300人/天

如何預約：在「華僑城濕地」公眾號下方菜單點選「濕地預約」-「個人預約」，即可選定出行日期預約。



温馨提示：

①每日0點放號，訪客可進行7天內的預約（包含嬰幼兒）

②請勿攜帶寵物、自行車、滑板、滾軸溜冰鞋、平衡車、捕捉網、射擊物品（彈弓、玩具槍支）等進入濕地



4. 福田紅樹林生態公園

如果預約不到內伶仃福田自然保護區，園區旁的福田紅樹林生態公園也能看到各種各樣的鳥，園內的沙嘴碼頭舊址是深圳最近距離觀測到黑臉琵鷺的觀鳥點。

我們去太早了，只看見一兩隻黑臉琵鷺在草叢裏躲着，好在園區裏鳥兒很多，也算收獲了新的驚喜。

福田紅樹林生態公園

門票：公園免費，科普館需預約

交通：深圳地鐵沙尾站或石廈站

觀鳥時間：06:00-23:00



5. 人才公園內湖

同樣是看鸕鷀大軍翱翔，比起人頭攢動的深圳灣公園，我更推薦隔壁不遠的人才公園的內湖，一般早上9點前可以看見鸕鷀圍捕魚羣，很是壯觀。

石灘上還有赤頸鴨、紅嘴鷗，草坪上有鵲鴝、黑領椋鳥等上百隻鳥兒棲息於此……

人才公園內湖

觀鳥路線：人才公園→大沙河入海口區域

交通：深圳地鐵2/11號線后海站H出口，步行800m

觀鳥時間：想看鸕鷀建議早上8點到達，若是看其他鳥類，下午時間段來即可



6. 龍華觀瀾河畔

秋冬季節一到，觀瀾河兩岸的異木棉已到了盛花期，一整片粉色的花海，與碧水藍天相互映襯，從崗頭河匯入口一路散步到觀瀾河濕地公園，聞着花香，聽着潺潺流水聲，望着成羣的白鷺，真的很浪漫。

龍華觀瀾河畔

門票：免費，免預約，全天開放

地點：觀瀾河畔、觀瀾濕地公園

交通：深圳地鐵4號線清湖北站A出口，步行約10分鐘即可到達河邊



注意事項：

①河邊水草樹木較多，有蚊蟲，注意防護

②下午4點到傍晚的光線最好，非常好拍



7. 西灣紅樹林濕地公園

西灣紅樹林公園，深圳看日落最美的地方之一，這裏有着長達3公里的濱海棧道，是寶安人的散步寶地，秋冬的它也迎來了黃金觀鳥期。

這裏常見的鳥類有大小白鷺、夜鷺、黑嘴鷗等。建議大家太陽快落山的時候來，站在沿海觀景台或棧道上，同時捕捉日落、飛機和漫天的海鷗。

西灣紅樹林濕地公園

觀鳥地點：西灣紅樹林濕地公園棧道、觀海平台

交通：深圳地鐵1號線固戍站D出口或11號線碧海灣E出口

觀鳥時間：建議下午3點半到5點半之間



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